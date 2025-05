One Peak obtiene un retorno seis veces mayor tras la venta de Brightflag, la plataforma líder de operaciones legales impulsada por IA, a Wolters Kluwer

Share

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--One Peak, un destacado inversor especializado en capital de desarrollo, anunció la firma de un acuerdo definitivo para vender su participación en Shine Analytics Limited (“Brightflag”) a Wolters Kluwer (Euronext: WKL), una empresa líder a nivel mundial en soluciones de información, software y servicios para profesionales. Brightflag es la plataforma impulsada por inteligencia artificial que lidera el mercado de operaciones legales y permite a los departamentos legales de empresas de todo el mundo a lograr una mayor visibilidad, automatización y control de costos en el sector legal. One Peak realizó una inversión minoritaria significativa en Brightflag en diciembre de 2020, como muestra de su apoyo al sólido y experimentado equipo directivo liderado por Ian Nolan y Alex Kelly, y con el objetivo de convertir a la empresa en un líder del sector dentro del mercado de la gestión jurídica empresarial, que es muy amplio y está en constante evolución. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

More News From One Peak

Get RSS Feed

Resumen: One Peak cierra un fondo de crecimiento de 443 millones de euros para apoyar a las empresas tecnológicas más prometedoras de Europa LONDRES--( BUSINESS WIRE )--One Peak, inversor tecnológico líder en empresas en fase de crecimiento europeas, ha anunciado hoy el cierre de One Peak Growth II en su límite máximo de 443 millones de euros. El fondo se suscribió en exceso y se cerró con un límite máximo al alza revisado, lo que llevó los activos de la compañía bajo gestión a alrededor de 700 millones de euros. La recaudación de fondos se inició en el primer trimestre de 2020 y se cerró en el segundo trimestre de 2020. One Peak, fun...