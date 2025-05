Lenovo et Motorola annoncent un partenariat avec la FIFA Club World Cup 2025™

MORRISVILLE, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--Lenovo et Motorola Mobility, une société Lenovo, se sont associés avec la FIFA Club World Cup 2025™

Motorola, une marque Lenovo, a été nommée partenaire smartphone officiel de la FIFA Club World Cup 2025™ et utilisera l'événement footballistique pour promouvoir la marque à l'échelle mondiale, en s'engageant auprès des fans du monde entier.

La FIFA Club World Cup 2025™ a lieu aux États-Unis, à partir du 14 juin, marquant le début d'une nouvelle ère audacieuse du football de club mondial.

Trente-deux des équipes les plus emblématiques de la planète, issues des six confédérations, disputeront 63 matchs en quatre semaines dans le but d’être couronnées championnes du monde de clubs.

En tant que partenaire officiel de la FIFA Club World Cup 2025™, Lenovo et Motorola fourniront du matériel, des services et des solutions intelligentes à la FIFA et aux 32 équipes qualifiées participant au tournoi réinventé. Cela inclut les PC, tablettes et postes de travail d'IA avancée, ainsi que les smartphones Motorola. Ces outils aideront à soutenir les opérations du tournoi, la capture de contenu et la collaboration, ainsi que le soutien sur le terrain tout au long de la compétition.

Les initiatives de marketing sur site incluent du contenu de marque Lenovo et Motorola sur des écrans LED au niveau du terrain et des panneaux vidéo de stade avant, pendant et après chaque match. Des contenus exclusifs seront également filmés côté terrain lors de certains matchs à l’aide des smartphones les plus innovants de Motorola à ce jour, la famille Motorola razr 2025.

« Motorola est fier de soutenir ce nouveau club de football mondial grâce à une technologie plus intelligente », déclare Sergio Buniac, président de Motorola. « La FIFA Club World Cup 2025 représente une occasion incroyable de présenter non seulement les meilleurs clubs de football du monde, mais aussi le potentiel de transformation de l’innovation. Grâce à notre infrastructure, à nos appareils, des smartphones aux PC, serveurs et services Lenovo, nous aiderons la FIFA à organiser un tournoi inclusif à l’échelle mondiale pour les fans du monde entier. »

Le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, déclare : « La première FIFA Club World Cup marquera une nouvelle ère dans le football mondial des clubs, inclusive, innovante et plus connectée que jamais. Nous sommes ravis que Motorola et Lenovo nous rejoignent pour ce tournoi révolutionnaire. Leur technologie de classe mondiale et leur perspective mondiale contribueront à améliorer l’expérience des fans, des équipes et des autres parties prenantes ».

Ce partenariat s’appuie sur l’héritage de Lenovo en matière d’alimentation de la technologie qui a et continue de soutenir de nombreuses propriétés sportives mondiales phares et s’aligne sur une mission consistant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, sur et en dehors du terrain.

Les fans du monde entier sont prêts à se réunir pour marquer le début d'une nouvelle tradition mondiale, et des billets restent disponibles pour les rejoindre. Rendez-vous sur FIFA.com/tickets pour obtenir votre place et faire partie de l'histoire du football.

