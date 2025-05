Lenovo e Motorola annunciano la collaborazione con la Coppa del Mondo FIFA 2025™

BARCELLONA, Spagna--( BUSINESS WIRE )--Oggi Lenovo ha presentato a MWC 2025 i progressi rivoluzionari nel campo dell'IA ibrida, con dispositivi e soluzioni integrati per sostenere i creatori, i professionisti e le aziende. Le nuove offerte esemplificano la visione di Lenovo di una Smarter AI for All e dimostrano in che modo l'IA end-to-end possa offire un flusso ininterrotto di creazione, connessione e collaborazione. La gamma di tecnologie presentata a MWC, dai nuovi fattori di forma dei disposi...