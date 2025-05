One Peak behaalt 6x rendement op verkoop van toonaangevend AI-gestuurd platform voor juridische activiteiten, Brightflag, aan Wolters Kluwer

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--One Peak, een toonaangevende gespecialiseerde investeerder in groeikapitaal, kondigt aan dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten om zijn belang in Shine Analytics Limited ('Brightflag') te verkopen aan Wolters Kluwer (Euronext: WKL), een wereldleider in informatieoplossingen, software en diensten voor professionals. Brightflag is het vooraanstaande AI-gestuurde platform voor juridische activiteiten waarmee juridische afdelingen wereldwijd inzicht, automatisering en kostenbeheersing binnen de juridische functie kunnen verbeteren.

One Peak deed in december 2020 een aanzienlijke minderheidsinvestering in Brightflag en steunde daarmee een sterk en ervaren managementteam onder leiding van Ian Nolan en Alex Kelly, met als doel een categoriebepalende leider te worden in de grote en snelgroeiende markt voor juridisch management voor ondernemingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.