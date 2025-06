Aethera Biotech stringe una collaborazione strategica con l'azienda cinese di skincare Shang Renée per lanciare la tecnologia brevettata CROP (Controlled Release of Optimized Plants) sul mercato cinese

ROMA--(BUSINESS WIRE)--Aethera Biotech ha annunciato ufficialmente una partnership strategica con il marchio cinese di prodotti premium per la cura della pelle Shang Renée, che diventa così il primo partner collaborativo di Aethera Biotech sul mercato cinese. Questa collaborazione non solo consente di lanciare in Cina la tecnologia brevettata CROP, pionieristica a livello internazionale, ma ha anche portato alla creazione congiunta del laboratorio CELL in Italia, gettando solide basi per l'innovazione scientifica nel campo della cura della pelle.

La tecnologia CROP è un brevetto globale esclusivo di Aethera Biotech. Questa innovazione si avvale di coltivazioni in laboratorio naturali al 100% per sviluppare cellule di tessuto calloso vegetale (fitocomplessi), preservando integralmente i componenti altamente attivi e le proprietà rigenerative delle piante. Il laboratorio CELL si concentrerà sulla ricerca cellulare di ingredienti fondamentali come EchinAge CROP-G e altre rare specie botaniche per Shang Renée, fornendo un solido supporto scientifico alle formulazioni dei prodotti per la cura della pelle del marchio.

Il composto EchinAge CROP-G, coltivato grazie a questa tecnologia proprietaria, presenta elevate concentrazioni di polifenoli e polisaccaridi modularizzati. Rispetto agli estratti convenzionali di echinacee, EchinAge CROP-G dimostra un contenuto polifenolico notevolmente maggiore. La sua efficacia dermatologica si manifesta attraverso tre meccanismi principali:

rapida riduzione dello stress ossidativo tramite soppressione dei ROS; azione antinfiammatoria a doppio bersaglio attraverso l'inibizione dell'espressione di iNOS e COX2; rassodamento cutaneo attraverso l'attenuazione dell'attività di protezione dei fibroblasti.

I risultati clinicamente convalidati includono miglioramenti misurabili nella levigatezza della texture cutanea e nella riduzione delle rughe del contorno viso, supportati da dati sperimentali completi.

Basandosi sulla filosofia della "rigenerazione naturale", Shang Renée si impegna a fornire soluzioni trasformative per la riparazione e il rassodamento della pelle e la riduzione delle rughe. Questa partnership sfrutterà l'esperienza di Aethera Biotech nella coltivazione di cellule vegetali, in sinergia con composti attivi come EchinAge CROP-G, per sviluppare innovazioni rivoluzionarie nel campo della cura della pelle.

Il CEO di Aethera Biotech ha dichiarato: "Siamo entusiasti di approfondire la nostra collaborazione con Shang Renée. Attraverso la ricerca congiunta presso il laboratorio CELL, miriamo a tradurre le tecnologie all'avanguardia basate sulle colture di cellule vegetali in progressi tangibili nella cura della pelle, offrendo ai consumatori cinesi esperienze di skincare più pure ed efficaci".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.