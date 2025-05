Affirm élargit son partenariat avec Williams-Sonoma, Inc. au Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Affirm (NASDAQ : AFRM), le réseau de paiement qui permet aux consommateurs d’acheter ce qu’ils souhaitent en toute liberté et aide à stimuler la croissance des commerçants, a annoncé aujourd’hui l’expansion de son partenariat avec Williams-Sonoma, Inc. (NYSE : WSM) au Canada. Ce partenariat pluriannuel s’ajoute à celui que les deux entreprises ont conclu aux États-Unis et permet à Affirm d’offrir ses services aux Canadiens qui achètent des produits de la famille de marques de Williams-Sonoma, Inc., notamment Williams Sonoma, West Elm, Pottery Barn, Pottery Barn Teen, Pottery Barn Kids et Mark & Graham.

Que ce soit pour acheter un canapé au West Elm le plus proche ou pour meubler une nouvelle chambre de bébé avec les produits Pottery Barn Kids, les acheteurs canadiens approuvés peuvent maintenant diviser le total de leurs achats en paiements mensuels avec Affirm. Le processus est simple : après avoir choisi Affirm au moment du paiement, les consommateurs font l’objet d’une vérification rapide en temps réel. Si leur demande est approuvée, ils peuvent choisir le mode de paiement personnalisé qui répond le mieux à leurs besoins, tout en sachant qu’ils ne paieront jamais de frais de retard ni de frais cachés.

« Alors que les consommateurs canadiens continuent d’adopter des façons plus intelligentes et plus souples pour gérer leurs dépenses liées aux achats de meubles et d’articles essentiels pour la maison, Affirm est devenue un choix incontournable pour un meilleur contrôle des paiements et une plus grande transparence », a déclaré Wayne Pommen, chef des revenus d’Affirm. « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration fructueuse avec Williams Sonoma et sa famille de marques afin d’offrir à plus de Canadiens la clarté financière, la souplesse et la tranquillité d’esprit qu’ils méritent. »

Grâce à ce lancement, Williams-Sonoma, Inc. et sa famille de marques se joignent aux principaux détaillants canadiens, notamment Amazon, Apple, Samsung et Chaussures Browns, pour offrir les solutions de paiement Affirm à leurs clients.

À propos d’Affirm

La mission d’Affirm est de fournir des produits financiers honnêtes qui améliorent les vies. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement – qui est basé sur la confiance et la transparence et sert avant tout les intérêts des gens – nous permettons à des millions de consommateurs de dépenser et d’économiser de manière responsable, en plus de donner à des milliers d’entreprises les outils nécessaires pour favoriser leur croissance. Contrairement à la plupart des sociétés de cartes de crédit et à d’autres options de paiement échelonné, nous ne facturons jamais de frais de retard ou cachés. Suivez Affirm sur les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | X.

Taux de 0 à 31,99 % de TAC (sous réserve de la réglementation provinciale). Les options de paiement par l’intermédiaire d’Affirm Canada Holdings Ltd. (« Affirm ») sont soumises à une vérification d’admissibilité, dépendent du montant de l’achat, varient selon le détaillant et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les provinces/territoires. Un acompte (ou un paiement dû aujourd’hui) peut être exigé.

AFRM-PA