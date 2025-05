Lenovo en Motorola kondigen partnerschap met FIFA Club World Cup 2025™ aan

MORRISVILLE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Lenovo en Motorola Mobility, een bedrijf van Lenovo, gaan een partnerschap aan met de FIFA Club World Cup 2025™

Motorola, een merk van Lenovo, is uitgeroepen tot Official FIFA Club World Cup 2025™ Smartphone Partner en gebruikt de belangrijke mijlpaal in het clubvoetbal om het merk wereldwijd te promoten en fans te inspireren.

De FIFA Club World Cup 2025™ vindt vanaf 14 juni plaats in de Verenigde Staten, en luidt een spannend nieuw tijdperk van mondiaal clubvoetbal in.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.