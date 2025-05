One Peak multiplie par 6 le rendement de la vente de Brightflag, la principale plateforme d'opérations juridiques pilotées par l'IA, à Wolters Kluwer

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--One Peak, un investisseur spécialisé en actions de croissance, annonce qu'il a conclu un accord définitif pour vendre sa participation dans Shine Analytics Limited (« Brightflag ») à Wolters Kluwer (Euronext : WKL), un leader international des solutions d'information, des logiciels et des services pour les professionnels. Brightflag est la principale plateforme d'opérations juridiques pilotée par l'IA, permettant aux services juridiques des entreprises à l'échelle internationale de favoriser la visibilité, l'automatisation et le contrôle des coûts dans l'ensemble de la fonction juridique.

One Peak a réalisé un investissement minoritaire important dans Brightflag en décembre 2020, en soutenant une équipe de direction solide et expérimentée dirigée par Ian Nolan et Alex Kelly, dans le but de créer un leader de la catégorie définissant le marché de la gestion juridique d'entreprise, vaste et en croissance rapide. One Peak a travaillé en étroite collaboration avec Brightflag pour accélérer la croissance grâce à l'expansion internationale et à l'innovation de produits axée sur l'IA, établissant Brightflag comme la principale plateforme d'opérations juridiques axée sur l'IA à l'échelle internationale et augmentant les revenus de plus de 5 fois depuis son investissement.

Ian Nolan, cofondateur et PDG de Brightflag, a affirmé : « Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons accompli au cours des dernières années et One Peak a joué un rôle déterminant en nous aidant à réaliser nos ambitions internationales. La connaissance approfondie du secteur des technologies juridiques et l'expertise opérationnelle axée sur la croissance de l'équipe de One Peak ont été d'une valeur inestimable pour notre succès et notre expansion. »

Alex Kelly, cofondateur et COO de Brightflag, a ajouté : « Dès les premiers jours de notre partenariat, One Peak s'est distingué en tant que partisan fiable et interessé par notre vision. Ils nous ont soutenus contre vents et marées, nous apportant non seulement une profonde compréhension de notre activité et de notre produit, mais agissant également comme de précieux sparring-partners à chaque étape. Nous sommes profondément reconnaissants de leur confiance en Brightflag et de l'esprit de collaboration dont ils ont fait preuve tout au long de notre parcours. »

Humbert de Liedekerke Beaufort, cofondateur et DG de One Peak, a affirmé : « Ce fut un véritable privilège de collaborer avec Ian, Alex et toute l'équipe de Brightflag au cours de leur incroyable parcours. Dès le premier jour, ils se sont distingués par leur vision, leur dynamisme et leur engagement inébranlable à transformer les opérations juridiques. Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle dans l'histoire de leur croissance et sommes profondément reconnaissants de la confiance, de la collaboration et de l'ambition partagée qui ont défini notre partenariat. Nous leur souhaitons un succès constant dans ce nouveau chapitre passionnant. »

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée en juin 2025. Brightflag et ses actionnaires ont été conseillés par William Blair, Proskauer Rose et Maples.

À propos de One Peak

One Peak est une société de capital de croissance qui investit dans des entreprises technologiques en phase d'expansion. La société apporte du capital de croissance à des entrepreneurs exceptionnels, qui ambitionnent de transformer des entreprises innovantes et en croissance rapide en chefs de file à long terme faisant référence dans leur catégorie. Parmi les investissements de One Peak, on peut citer Akur8, Ardoq, Cymulate, Deepki, Docplanner, Iplicit, Keepit, Lucca, Neo4j, PandaDoc, Spryker, et bien d’autres. Pour plus d’informations, consultez le site www.onepeak.tech.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.