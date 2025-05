Freightliner aumenta la precisione e la velocità delle prenotazioni grazie alle soluzioni di automazione Tideworks e Decisions

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Tideworks Technology Inc. (Tideworks), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per sistemi di funzionamento dei terminali (TOS) che prevedono una gamma completa di servizi, oggi ha annunciato di avere attuato un’integrazione avanzata con Freightliner Ltd. (Freightliner), il più grande operatore marittimo di logistica intermodale. L’integrazione perfezionerà la pianificazione snellendo i processi manuali e migliorando l’uniformità, la velocità e l’accuratezza presso i terminali britannici gestiti da Freightliner, favorendo quindi una crescita scalabile e un migliore utilizzo delle risorse.

La soluzione integra il TOS per la logistica ferroviaria intermodale Tidework Intermodal Pro® (IPRO) – attualmente impiegato da Freightliner – con Decisions, un’intuitiva piattaforma esterna di automazione progettata per consentire di prendere decisioni migliori grazie all’IA, al fine di rendere possibile l’automazione intelligente e basata sulle regole delle attività di pianificazione e prenotazione ferroviarie nella rete Freightliner di terminali britannici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.