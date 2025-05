Freightliner bevordert de snelheid en nauwkeurigheid van boekingen dankzij de automatisering van Tideworks en Decisions

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Tideworks Technology Inc. (Tideworks), een toonaangevende leverancier van full-service TOS-oplossingen (Terminal Operating System), maakte vandaag de succesvolle ontplooiing bekend van een geavanceerde integratie met Freightliner Ltd. (Freightliner), de grootste maritieme intermodale logistieke operator van de UK. Deze integratie verbetert de planning door handmatige processen te verminderen en consistentie, snelheid en nauwkeurigheid binnen de UK-terminals van Freightliner te bevorderen. Deze verbeteringen ondersteunen schaalbare groei en een beter gebruik van de activa.

De oplossing verbindt Freightliners bestaande gebruik van Tideworks’ Intermodal Pro® (IPRO) intermodale rail-TOS met Decisions, een extern low-code automatiseringsplatform, ontworpen voor het nemen van beslissingen verbeterd aan de hand van AI, om intelligente, op regels gebaseerde automatisering van railboeking en -planning binnen Freightliners netwerk van UK-terminals mogelijk te maken.

