Freightliner aumenta la velocidad y la fiabilidad de las reservas con la automatización de Tideworks y Decisions

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Tideworks Technology IncTideworks Technology Inc. (Tideworks), proveedor líder de soluciones de sistemas operativos de terminales (TOS) de servicio completo, ha anunciado hoy la implementación correcta de una integración avanzada con Freightliner Ltd. (Freightliner), el mayor operador logístico de varios modos de transporte marítimo del Reino Unido. La integración mejora la planificación al reducir los procesos manuales y mejorar la coherencia, la velocidad y la fiabilidad de todas las terminales británicas de Freightliner. Estas mejoras favorecen un crecimiento gradual y un mejor aprovechamiento de los recursos.

La solución conecta el uso actual de Freightliner del TOS ferroviario de varios modos de transporte Intermodal Pro® (IPRO) de Tideworks con Decisions, una plataforma de automatización con poco código de terceros diseñada para la toma de decisiones con tecnología de IA, con el fin de permitir la automatización inteligente basada en reglas de la reserva y planificación de trenes en toda la red de terminales británicas de Freightliner.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.