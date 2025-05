Le premier Cessna Citation Longitude est livré en Amérique centrale, élargissant ainsi la flotte internationale de l'avion d'affaires de taille moyenne phare de la société

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE : TXT), a annoncé aujourd'hui la première livraison de son avion d'affaires à taille super-moyenne Cessna Citation Longitude en Amérique centrale. Le client de longue date du Citation est basé au Costa Rica et prévoit d'utiliser l'appareil à des fins professionnelles et personnelles.

« Le Citation Longitude change la donne pour les clients. Son rayon d'action étendu et sa vitesse exceptionnelle permettent aux clients de voyager plus loin avec facilité, garantissant des trajets fluides et pratiques », a déclaré Marcelo Moreira, vice-président des ventes pour l'Amérique latine. « Qu'il s'agisse d'un vol d'affaires ou d'un vol personnel, le fleuron des jets d'affaires est un excellent choix pour répondre aux besoins de voyage dynamiques de nos clients d'Amérique centrale. »

Le Longitude est également conçu autour de l'expérience du pilote, du confort des passagers et des performances globales, ce qui en fait un avion à la hauteur de sa désignation en tant que fleuron de la famille des jets d'affaires Citation. Sur plus de 100 avions à turbine Cessna en Amérique centrale, plus de 30 sont des avions d'affaires Cessna Citation. Les clients basés dans la région peuvent apprécier les paires de villes avec leur longitude, comme San José, Costa Rica vers Buenos Aires, Argentine, ou Tegucigalpa, Honduras vers São Paulo, Brésil.

À propos du Citation Longitude

Avec une autonomie de 6 482 kilomètres (3 500 miles nautiques) et une charge utile de 726 kilogrammes (1 600 livres), le Citation Longitude est conçu pour élever les attentes des passagers dans la catégorie des super-moyens en offrant la cabine la plus silencieuse, une faible altitude cabine (1 509 mètres / 4 950 pieds) à 12 500 mètres / 41 000 pieds, plus de caractéristiques standard et un intérieur confortable et sur mesure. Avec une capacité pouvant accueillir jusqu’à 12 passagers, incluant un siège supplémentaire optionnel pour l’équipage, le Longitude dispose d’une cabine à plancher plat et en position debout, haute de 1,83 mètre (6 pieds). Une configuration double club standard offre le plus grand espace pour les jambes dans la catégorie des tailles super-moyennes. Des sièges entièrement inclinables sont conçus et fabriqués en interne, et un compartiment à bagages spacieux est accessible pendant toute la durée du vol. La technologie de pointe de la cabine permet aux passagers de gérer leur environnement et leurs divertissements à partir d'un appareil mobile. Le cockpit spacieux comprend un accès plus facile et un design ergonomique qui met l'accent sur le confort et la productivité de l'équipage.

La conception épurée du Longitude intègre les technologies les plus récentes dans l'ensemble de l'appareil, ce qui permet aux clients de bénéficier des coûts d'exploitation directs les plus bas de sa catégorie. Propulsé par des turbosoufflantes Honeywell HTF7700L équipées d'un FADEC, le Longitude associe des périodes de révision des moteurs selon l'état à des intervalles de 18 mois et 800 heures, les meilleurs de sa catégorie pour la cellule. Le système d'enregistrement des diagnostics en temps réel (AReS) de Textron Aviation et les publications techniques en 3D combinent une technologie de pointe pour réduire les temps d'immobilisation pour maintenance et les coûts globaux d'exploitation.

À propos de Textron Aviation

Nous inspirons les voyages aériens. Depuis 95 ans, Textron Aviation Inc., une entreprise de Textron Inc. permet au talent collectif de nos marques Beechcraft, Cessna et Hawker de concevoir et d’offrir à nos clients la meilleure des expériences aéronautiques. Avec sa gamme complète qui comprend tous les types d’aéronefs, depuis les avions d’affaires jusqu’aux missions spéciales en passant par les turbopropulseurs et les pistons hautes performances, les produits d’entraînement militaire et de défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et s’appuie sur une main-d’œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions de l’aviation générale dans le monde. Les clients de plus de 170 pays comptent sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau mondial de service client de confiance, pour offrir des vols abordables et flexibles. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques de premier plan telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.textron.com.

