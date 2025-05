Freightliner steigert Buchungsgeschwindigkeit und -genauigkeit mit Automatisierung von Tideworks und Decisions

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Tideworks Technology Inc. (Tideworks), ein führender Anbieter von Full-Service-Terminalbetriebssystemen (TOS), gab heute die erfolgreiche Implementierung einer fortschrittlichen Integration mit Freightliner Ltd. (Freightliner), dem größten maritimen Intermodal-Logistikunternehmen Großbritanniens, bekannt. Die Integration verbessert die Planung, indem manuelle Prozesse reduziert und die Konsistenz, Geschwindigkeit und Genauigkeit an allen Terminals von Freightliner in Großbritannien erhöht werden. Diese Verbesserungen unterstützen skalierbares Wachstum und eine bessere Auslastung der Ressourcen.

Die Lösung verbindet die bereits von Freightliner genutzte intermodale Bahn-TOS Intermodal Pro® (IPRO) von Tideworks mit Decisions, einer Low-Code-Automatisierungsplattform eines Drittanbieters, die für KI-gestützte Entscheidungsfindung entwickelt wurde. Damit wird eine intelligente, regelbasierte Automatisierung der Bahnbuchung und -planung im gesamten Netzwerk der britischen Terminals von Freightliner ermöglicht.

„Diese Integration ist ein bedeutender Schritt in der digitalen Entwicklung von Freightliner“, erklärte Thomas Rucker, President von Tideworks Technology. „Durch die Optimierung komplexer Bahnbuchungen mittels intelligenter Automatisierung unterstützen wir Freightliner dabei, die Planungszeit zu verkürzen, die Datengenauigkeit zu verbessern und den Terminal-Durchsatz zu steigern. Als strategischer Technologiepartner konzentrieren wir uns darauf, skalierbare, zukunftsfähige Lösungen bereitzustellen, die es unseren Kunden ermöglichen, effizienter zu arbeiten und schnellere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.“

Die Bereitstellung nutzt außerdem die Business Rules Engine von Tideworks und die verbesserte Planungs-API, um Planungsdaten an Decisions zu senden. Die Integration wendet dann terminalspezifische Regelsätze an, um die Zuordnung von Buchungen zu virtuellen Wagen zu automatisieren und damit bisherige manuelle Prozesse zu optimieren. Darüber hinaus verbessert es die Systemkommunikation und erhöht die Datengenauigkeit im gesamten Netzwerk von Freightliner.

„Unser Team hat eng mit Tideworks zusammengearbeitet, um diese Integration in unserem Netzwerk von Terminals in Großbritannien umzusetzen, und wir konnten bereits Verbesserungen bei der Planungsgeschwindigkeit und -konsistenz feststellen“, erklärte Chris Cavanagh, Terminal Systems Manager bei Freightliner Ltd. „Wir betrachten Tideworks als strategischen Partner bei unseren Modernisierungsbemühungen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit bei der Einführung neuer Technologien, die die Planungsabläufe und die betriebliche Leistung verbessern.“

Freightliner arbeitet seit 2008 mit Tideworks zusammen. Dieses neue Projekt mit Decisions verdeutlicht die steigende Nachfrage nach anpassungsfähigen, integrationsfähigen Systemen in der Bahnlogistik. Die Integration wurde 2024 in allen Terminals von Freightliner in Großbritannien eingeführt. Mit einer Cloud-fähigen Infrastruktur, fortschrittlichen Datentools und Unterstützung für API-basierte Integration spiegelt die Implementierung den Fokus von Tideworks auf den Aufbau skalierbarer digitaler Grundlagen zur Unterstützung langfristiger operativer Ziele wider.

Über Tideworks Technology

Tideworks Technology, Inc. ist ein Full-Service-Anbieter von umfassenden Terminalbetriebssystemlösungen für wachsende maritime und intermodale Bahnterminalbetriebe weltweit. Das Unternehmen unterstützt mehr als 120 Einrichtungen dabei, ihre Abläufe effizienter und profitabler zu gestalten. Von der optimierten Auslastung der Anlagen bis hin zu schnelleren Durchlaufzeiten – Tideworks ist in jedem Schritt des Terminalbetriebs tätig, um die Produktivität und den Kundenservice zu maximieren. Weitere Informationen zu Tideworks Technology, einer Lösung von Carrix, finden Sie unter www.tideworks.com.

Über Freightliner Ltd.

Freightliner ist der größte maritime Intermodal-Logistikdienstleister Großbritanniens und bietet Containertransporte von allen wichtigen Seehäfen zu einem landesweiten Netz von Inlandsterminals an. Das Unternehmen ist außerdem ein führender Schwertransport-Betreiber und bietet effiziente, nachhaltige Logistiklösungen im gesamten britischen Schienennetz. Dank der einzigartigen Kombination aus eigenen Schienen-, Terminal- und Straßenressourcen ist unsere intermodale Logistik die einzige echte End-to-End-Logistiklösung in Großbritannien, sodass wir der einzige Logistikdienstleister sind, den Sie jemals benötigen werden.

