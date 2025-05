Une Alliance de Quatre Entreprises Majeures du Qatar Scelle un Partenariat Stratégique avec le Géant Automobile Chinois Chery

Doha, Qatar--(BUSINESS WIRE)--Une alliance puissante et influente réunissant quatre des principales entreprises qataries a conclu un accord stratégique majeur avec Chery Automobile Co., Ltd., l’un des plus grands constructeurs automobiles de Chine, réputé pour son esprit d’innovation et son dynamisme technologique. Cet accord vise à renforcer la présence de Chery sur la scène automobile mondiale à travers une plateforme ambitieuse pilotée depuis le Qatar.

Les membres de cette alliance de premier plan sont :

Power International Holding,

Dishley Holding,

Elite Motors Limited,

Elaf Motors.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de hauts responsables des deux parties. M. Tim Zhang, Directeur Général de Chery pour la région du Moyen-Orient, a représenté le constructeur automobile chinois lors de cet événement symbolique.

M. Mohamad Al Khayyat, représentant officiel de l’alliance qatarie, a souligné l’importance stratégique de cet accord en déclarant :

« Cette alliance marque une étape majeure dans l’évolution du secteur automobile au niveau régional. En unissant nos forces avec Chery, nous jetons les bases d’un modèle commercial novateur, fondé sur une coopération stratégique efficace et durable ».

De son côté, M. Tim Zhang, Directeur général de Chery Automobile – Moyen-Orient, a exprimé l’enthousiasme de la marque chinoise à l’égard de cette nouvelle collaboration :

« C’est avec une grande fierté que nous nous engageons aux côtés de cette alliance qatarie d’envergure. Ce partenariat ne représente pas seulement un accès à un marché dynamique et en pleine croissance, mais aussi une formidable opportunité de créer une plateforme d’innovation, d’excellence et de mobilité intelligente pour la région. Le Qatar incarne pour nous un partenaire stratégique de premier ordre, capable de soutenir la prochaine phase de notre expansion internationale ».

M. Abdulghani Abdullah Abdulghani, Elite Motors, a ajouté :

« Ce partenariat représente une occasion stratégique pour créer un véritable impact dans le secteur automobile, joignant l’expertise locale à une marque prestigieuse mondiale telle que Chery. »

M. Isam El Bashier, Directeur général de Elaf Auto, a exprimé avec conviction l’importance stratégique de cette initiative :

« Cet accord marque une étape décisive pour notre alliance et pour l’avenir de l’industrie automobile dans toute la région. En nous associant à Chery, nous fusionnons l’excellence de l’innovation technologique mondiale avec la puissance et la connaissance du marché local. Ce partenariat inaugure une nouvelle ère de mobilité, fondée sur la durabilité, la performance et la vision à long terme ».

Les représentants de l’alliance qatarie ont unanimement souligné que cette entente stratégique constitue le point de départ d’une initiative visionnaire destinée à remodeler le paysage automobile régional.

Pour plus d’informations et pour consulter le communiqué officiel, veuillez visiter : https://powerholding-intl.com/2025/05/27/alliance-of-four-major-qatari-companies-signs-strategic-agreement-with-chinese-automotive-giant-chery/

*Distribué par : AETOSWire

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.