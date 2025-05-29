从古老圣地到智能未来：首届国际人形机器人奥林匹克竞赛在希腊奥林匹亚开幕

希腊雅典--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今年，奥林匹克运动会的发源地——希腊奥林匹亚将迎来首届国际人形机器人奥林匹克盛会。8月29日至9月2日，在希腊奥林匹亚的国际奥林匹克学院，人形机器人将参与技术演示和奥运风采对抗赛，展示其灵巧性与智能水平。同时，机器人及人工智能领域的全球领军人物将通过专家讲座和工作坊分享洞见。这场盛事将跨越千年的奥林匹克价值观、精神、理念与未来愿景相融合，生动呈现人类创造力与机器人技术如何共同塑造未来。

这场全球盛会将汇聚最先进的人形机器人进行精彩演示，吸引不同年龄与背景的观众，而其创造者——研究人员、工程师、学生与梦想家正在不断拓展智能机器的能力边界。此项赛事由机器人智能规模化先锋企业Acumino发起，并与帮助著名企业家扩大影响力的Endeavor Greece联合主办，邀请全球共同见证人类与机器如何相互学习、共同进化并彼此启迪。

活动亮点：

互动演示

零距离接触尖端人形机器人。观看实时演示、与机器人互动，了解其人工智能系统如何帮助机器人自主运动、适应环境并解决实际问题，从而为经济和社会创造价值。

专家讲座

聆听全球机器人及人工智能领域的领军人物畅谈物理智能的未来、人机协作新模式与科技伦理。

机器人的物理人工智能

通过专题工作坊，探索物理人工智能如何重塑各行各业的发展格局。

机器人组装工坊

专为学生和儿童设计的实践课堂，参与者在专家指导下亲手组装机器人（无需基础）。

奥运风采挑战赛

人形机器人将参与短跑、跳跃、标枪等竞技项目，全面考验其灵巧性、敏捷度与感知运动协调能力。

深远意义

在人工智能与机器人技术重塑未来格局之际，国际人形机器人奥林匹克提出了更深层的命题——我们不仅要探索机器的能力边界，更要共同构想理想的未来图景。本次盛会将汇聚全球研究者、建造者、梦想家与先行者，重新定义一切可能。

活动详情

日期：2025年8月29日至9月2日

地点：希腊奥林匹亚国际奥林匹克学院

网址：www.humanoidolympiad.org

提前报名现已开始：https://form.typeform.com/to/G8DNp8HC

正式报名开始日期：2025年6月12日

新闻咨询：press@humanoidolympiad.org

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