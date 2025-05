セフォラ、世界プライド月間に合わせレディー・ガガの「We Belong to Something Beautiful」キャンペーンと特別コラボを実施

パリ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- セフォラは、ボーン・ディス・ウェイ財団と提携し、Haus Labs By Lady Gagaと合同で「We Belong To Something Beautiful」シグネチャー キャンペーンを実施することを発表しました。

ビジョンの共有:レディー・ガガとセフォラが美と帰属意識を啓発

このキャンペーンの中心にあるのは、レディー・ガガの新作動画で、そこでガガは、セフォラの理念とビジョンに共感し、誰もが安心して自身を探求・表現できる、優しさ、包容力、喜び、そして刺激に満ちたコミュニティの一員として、彼女自身の美のビジョンを語っています。この動画では、「Class for Confidence(自信のためのクラス)」という、美とストーリーテリングに情熱を持つコミュニティメンバーを結びつけるプログラムに焦点を当てています。

セフォラのグローバル最高マーケティング責任者、デボラ・イェーは、「セフォラは、誰もが自身の美しさを賞賛できる、インスピレーションとインクルージョンに満ちた世界の実現に向けた取り組みを行っています。レディー・ガガのストーリーは、私たちが日々推進している価値観を見事に表現しており、彼女がセフォラの本質について自身の考えを共有してくれたことは、私たちにとって素晴らしいことです」と述べています。

セフォラは「Kindness in Community Fund(コミュニティの思いやり基金)」を通じて若者のメンタルヘルスをサポートすることでプライド月間に貢献

6月1日から6月30日まで、セフォラでHaus Labs製品​​を購入すると、売上のうち1米ドル(または現地通貨での相当額)がボーン・ディス・ウェイ財団に寄付されます。ボーン・ディス・ウェイ財団は、レディー・ガガとその母親のシンシア・ジャーマノッタ氏が共同で設立した非営利団体で、若者たちが、メンタルヘルスをサポートする、より優しくより勇敢な世界を築く力とインスピレーションを提供しています。

Haus Labs by Lady Gagaの最高マーケティング責任者であるアンジェラ・シンプソン氏は、「Haus Labsは、芸術性と自己表現がエンパワーメントのツールであるという信念に基づいて設立されました。 このキャンペーンは、ありのままの自分を表現し、一人ひとりの個性を賞賛することを目的としています。私たちはセフォラと協力し、次世代のチェンジメーカーたちを支援できることを誇りに思います。」と述べています。

寄付金は、ボーン・ディス・ウェイ財団の「Kindness in Community Fund」に集められます。これは、若者が主導する世界的な助成プログラムで、彼ら自身のニーズに合った安全なコミュニティスペースとリソースを提供することで、若者のメンタルヘルスとウェルビーイングをサポートする草の根的組織に資金を提供しています。これは、若者にとってより優しく、より勇敢な世界を築くというセフォラとボーン・ディス・ウェイ財団の強いコミットメントを反映するものです。

ボーン・ディス・ウェイ財団の代表兼共同創設者であるシンシア・ジャーマノッタ氏は、「ボーン・ディス・ウェイ財団の取り組みは、常に若者たちの情熱とリーダーシップによって推進されてきました。これは、私の娘レディー・ガガと私が設立当初から共有していたビジョンです。セフォラとHaus Labsと提携し、より多くの若者たちに、彼らは認められ、大切にされ、支援されているというメッセージを届けられることを光栄に思います」と述べています。

セフォラとボーン・ディス・ウェイ財団は、LGBTQIA+コミュニティにポジティブな影響を与えている団体が助成金の対象となるよう、一般の方々に推薦を呼びかけています。推薦はボーン・ディス・ウェイ財団のウェブサイトで6月30日まで受け付けられ、最終的な助成金受給団体は2025年12月までに発表されます。

デボラ・イェは、「当社は、ブランドとコミュニティの力を活用し、インクルーシビティに関する意識を高め、「Kindness in Community Fund」のミッションを支援できることを誇りに思います。7400万人もの会員からなるコミュニティの力で、大きな成果を達成できることを願っています」と述べています。

セフォラは世界展開しており、寄付はセフォラが事業を展開するブルガリア、カナダ、チェコ共和国、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、イタリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、タイ、英国、米国*を含む20の市場で集められます。

*米国のみ、最高額50万ドルまで。

Brave Spaces

セフォラは、プライド月間中、そして2年連続で、世界の一部の店舗で「Brave Spaces(ブレイブ・スペース)」*を開設します。LGBTQIA+コミュニティのメンバーと支援者の方々が、プライドイベントで安心してプライドルックを演出し、希望に応じてイベント終了後に撤去できる、誰もが楽しめるスペースを提供します。このプログラムでは、訓練を受けたセフォラのビューティーアドバイザーが指導とサポートを行い、来場者が自由にプライドルックを演出できるようにします。プライドイベント期間中だけでなく、一年を通して人々を支援し、刺激を与えることを目的とするBrave Spaceは、LGBTQIA+コミュニティの方々が、この居心地の良いスペースで、ありのままの自分を表現できる場を提供します。

*Brave Spacesは、カナダ、米国、ブラジル、メキシコ、フランス、チェコ共和国、ポーランド、英国、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、スイス、ギリシャ、イタリア、スペイン、ポルトガル、オーストラリア、ニュージーランド、香港、タイ、シンガポールの21市場の74都市を含む世界中の主要なセフォラ店舗で開設されます。

セフォラについて

セフォラは、世界で屈指のグローバル プレステージ ビューティー小売ブランドです。35の市場で5万6000人の熱意に満ちた従業員を擁するセフォラは、世界で最も信頼され、活気に満ちたビューティーコミュニティの中で、顧客とビューティーブランドを結びつけています。3200を超える店舗とアイコニックな旗艦店、そしてeコマースとデジタルプラットフォームからなるグローバル オムニチャネル ネットワークを通じて、何億人ものビューティーフォロワーからなる熱心なコミュニティにアクセスし、あらゆるタッチポイントでパーソナライズされ、没入型のシームレスな体験を提供しています。500ものブランドと自社レーベルのセフォラコレクションを取りそろえ、フレグランスからメイクアップ、ヘアケア、スキンケアなど、顧客のニーズに合わせた、最もユニークで多様なプレステージビューティー製品を提供し、プレステージビューティーの世界の再創造を続けています。

1969年にフランスのリモージュで創業し、1997年からLVMHグループの一員として、同社はプレステージビューティ小売業界に革新をもたらしてきました。セフォラは今日も、常識を打ち破り、世界の美の捉え方を広げ、一人ひとりの内に秘めた非凡な才能を呼び起こすというミッションを推進しています。

ボーン・ディス・ウェイ財団について

レディー・ガガとその母親であるシンシア・ビセット・ジャーマノッタ氏が共同で設立し運営を行うボーン・ディス・ウェイ財団は、若者たちがメンタルヘルスとウェルビーイングを支える、より優しく、より勇敢な世界を築くための力とインスピレーションを提供しています。優しさとメンタルヘルスの科学的関連性に基づき、若者との協力をその基盤とするボーン・ディス・ウェイ財団は、研究、プログラム、助成金、そしてパートナーシップを活用し、若者の参加を促し、アクセスしやすいメンタルヘルスリソースを提供しています。このアプローチは、ストーリーテリング・プラットフォーム「Channel Kindness」、メンタルヘルス研修コース「Be There Certificate」、若者主導の助成金プログラム「Kindness in Community Fund」などを通じて実現されており、その活動には毎年世界中で何千人もの若者が参加しています。詳しくはbornthisway.foundationをご覧ください。

