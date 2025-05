Van oude gronden naar een intelligente toekomst: De 1e Internationale Humanoïde Olympiade gaat van start in Olympia, Griekenland

ATHENE, Griekenland--(BUSINESS WIRE)--Olympia, Griekenland, de geboorteplaats van de Olympische Spelen, verwelkomt de dit jaar de eerste Internationale Humanoïde Olympiade. Van 29 augustus tot 2 september laten in de International Olympic Academy in Olympia, humanoïde robots hun behendigheid en intelligentie zien in shows en spellen die op de Olympische Spelen zijn geïnspireerd. Daarnaast delen wereldleiders op het gebied van robotica en AI inzichten met lezingen en workshops. Het evenement combineert duizenden jaren oude waarden, ethos en idealen met een gedurfde toekomstvisie en richt de schijnwerpers op hoe menselijke creativiteit en robotica de toekomst vormgeven.

