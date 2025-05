Topcon und Vemcon unterzeichnen Absichtserklärung für bessere Verfügbarkeit von 2D- auf 3D-Upgrades für Bagger

LIVERMORE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Topcon Positioning Systems hat die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Vemcon GmbH, einem auf intelligente Anbaugeräte und 2D-Assistenzsysteme für Bagger spezialisierten Unternehmen, bekannt gegeben. Ziel der vorgesehenen Zusammenarbeit ist es, die Verfügbarkeit moderner Baggertechnologien in der EMEA-Region und anderen Märkten weltweit zu verbessern.

Mit der beabsichtigten Kooperation können beide Unternehmen ihre Stärken bündeln: Vemcon ist führend im Bereich von 2D-Assistenzsystemen, die mit intelligenten Anbaugeräten arbeiten, Topcon genießt höchstes Renommee für seine hochmodernen 3D-Maschinensteuerungen und sein globales GNSS-Netzwerk. Die Vereinbarung legt den Grundstein für die Schaffung eines vollständig kompatiblen Upgrade-Prozesses von Vemcons 2D-Lösungen auf Topcon´s 3D-Systeme. Bauunternehmer erhalten so die Möglichkeit, ihre Technologien nahtlos – an ihrem Bedarf und ihren Anforderungen orientiert – weiterzuentwickeln.

„Die strategische Zusammenarbeit mit Vemcon versetzt uns in die Lage, Baufirmen umfassendere Technologie-Lösungen für ihre Bagger anzubieten“, erklärt Murray Lodge, Executive Vice President bei Topcon. „Durch die Integration unserer Technologien können wir unseren Kunden einen klar definierten Entwicklungspfad von 2D- zu 3D-Systemen zur Verfügung stellen, der den Wert ihrer Investitionen in intelligente Anbaugeräte erhält", so Lodge.

Jan Rotard, CEO von Vemcon erläutert: „Mit den bestehenden 2D-Systemen von Vemcon lässt sich ein Upgrade auf die Topcon 3D-Maschinensteuerung schnell und wirtschaftlich realisieren – die Sensoren sind vorhanden und die Maschinen sind bereits kalibriert. So können Baubetriebe die digitalen Potenziale ihrer Maschinenparks Schritt für Schritt und Projekt für Projekt erweitern, ohne sich festlegen zu müssen.“

„Unsere Plattform vereint Werkzeugerkennung, Schnellwechslersteuerung und Assistenzfunktionen wie 2D und Wiegeeinrichtungen – und die 3D-Vorbereitung ist Bestandteil des Konzepts“, fügt Dr. Holger Quast, COO bei Vemcon hinzu. „Gemeinsam mit Topcon bieten wir OEM-Herstellern ein intelligentes, modulares Steuerungspaket, das die Integration erleichtert und den Weg zu MiC 4.0 ebnet.“

Aus der Vereinbarung ergeben sich darüber hinaus Möglichkeiten der Datenintegration zwischen den Systemen der beiden Unternehmen mit enormem Potenzial für die zukünftige Entwicklung cloudbasierter Lösungen. Diese Fähigkeit zum Datenaustausch könnte Bauunternehmen einen besseren Einblick in die Maschinenleistung und den Projektfortschritt ermöglichen und so ihre betriebliche Effizienz weiter steigern.

„Die Zusammenarbeit zwischen Topcon und Vemcon ist ein deutlicher Beleg unserer Anstrengungen, Kunden Technologielösungen zu bieten, die sich mit ihren Geschäftsanforderungen weiterentwickeln“, so Lodge. „Baufirmen, die ihre Margen durch Effizienzsteigerungen erhöhen wollen, bietet dieser integrierte Ansatz einen einfachen Weg zur Einführung hochentwickelter Maschinensteuerungen.“

Beide Unternehmen untersuchen Möglichkeiten, die Verfügbarkeit solcher Steuerungssysteme auf andere Märkte auszuweiten.

Baugeräteführenden und Bauunternehmen liefert die Zusammenarbeit von Topcon und Vemcon die bewährten Vorteile einer 3D-Maschinensteuerung: verringerte Kosten für die Absteckung, minimierte Nacharbeit, höhere Produktivität, besseres Materialmanagement, verbesserte Bedienfunktionalität und eine einfachere Einhaltung der Entwurfsvorgaben.

Weitere Informationen über Topcons Maschinensteuerungslösungen für Bagger sind unter www.topconpositioning.com verfügbar.

Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems ist ein branchenführender Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Präzisionsmess- und Workflow-Lösungen für den globalen Bau-, Geodaten- und Landwirtschaftsmarkt. Topcon Positioning Systems hat seinen Hauptsitz in Livermore, Kalifornien, USA.

(topconpositioning.com, LinkedIn, X, Facebook, Instagram). Der europäische Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im niederländischen Zoetermeer. Die Topcon Corporation (topcon.com) wurde 1932 gegründet und wird an der Tokioter Börse gehandelt (7732).

Vemcon

Vemcon GmbH entwickelt eine offene, modulare Steuerungsplattform für Bagger, die Assistenzsysteme und Anbaugerätesteuerung in einem intuitiven System kombiniert. Die herstellerunabhängige Lösung hilft Bauunternehmen und OEMs auf dem Weg zum Branchenstandard MiC 4.0 – schneller, intelligenter und wirtschaftlicher. Ob als Nachrüstung oder ab Werk installiert: Der Vemcon CoPilot macht aus jeder Maschine eine intelligente und vernetzte Plattform. Vemcon hat seinen Sitz in München (vemcon.de, LinkedIn).