L'alleanza di quattro importanti aziende del Qatar firma un accordo strategico con il colosso automobilistico cinese Chery

DOHA, Qatar--(BUSINESS WIRE)--Una potente alleanza composta da quattro aziende leader del Qatar ha firmato un accordo strategico con Chery Automobile Co., Ltd., uno dei produttori automobilistici cinesi più grandi e innovativi, per espandere la presenza di Chery nel mercato automobilistico globale attraverso una nuova piattaforma guidata dal Qatar.

L'alleanza comprende:

Power International Holding

Dishley Holding

Elite Motors Limited

Elaf Motors

Chery Automobile era rappresentata alla firma da Tim Zhang, General Manager – Medio Oriente.

L'accordo è stato firmato alla presenza di alti dirigenti di entrambe le parti.

Mohamad Al Khayyat, rappresentante dell'alleanza del Qatar, ha dichiarato:

"Questa alleanza rappresenta una delle partnership più importanti nel settore automobilistico regionale. Grazie alla collaborazione con Chery, stiamo creando un modello di business avanzato basato su una partnership efficace."

Tim Zhang, General Manager di Chery Automobile – Medio Oriente, ha commentato:

"Siamo orgogliosi di unire le forze con questa solida alleanza con il Qatar. Questo accordo non è solo una porta d'ingresso a un mercato promettente, ma anche una piattaforma per guidare l'innovazione e fornire soluzioni di mobilità di alta qualità alla regione. Consideriamo il Qatar un partner ideale per la prossima fase di crescita globale di Chery."

Abdulghani Abdullah Abdulghani, di Elite Motors, ha aggiunto:

"Consideriamo questa partnership un'opportunità strategica per creare un impatto reale nel settore automobilistico. Unendo le competenze locali a un marchio globale come Chery,

Isam El Bashier, amministratore delegato di Elaf Auto, ha dichiarato:

"Questo accordo segna un passo fondamentale per la nostra alleanza e per il futuro automobilistico della regione. Grazie alla partnership con Chery, stiamo combinando l'innovazione globale con la forza locale per offrire un nuovo standard di mobilità. Questa collaborazione pone le basi per un impatto a lungo termine, la trasformazione del settore e un'eccellenza duratura."

I rappresentanti dell'alleanza del Qatar hanno sottolineato che l'accordo funge da trampolino di lancio per un'impresa strategica destinata a rimodellare l'industria automobilistica nella regione.

Ulteriori informazioni sono disponibili su: https://powerholding-intl.com/2025/05/27/alliance-of-four-major-qatari-companies-signs-strategic-agreement-with-chinese-automotive-giant-chery/

