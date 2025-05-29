卡塔尔四大公司联盟与中国汽车巨头Chery签署战略协议

卡塔尔多哈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 卡塔尔四家领先企业组成的强大联盟与中国最大且最具创新性的汽车制造商之一Chery Automobile Co., Ltd.签署了一项战略协议，旨在通过一个由卡塔尔主导的新平台扩大Chery在全球汽车市场的影响力。

该联盟成员包括：

Power International Holding

Dishley Holding

Elite Motors Limited

Elaf Motors

中东地区总经理Tim Zhang先生代表Chery Automobile出席了签约仪式。

双方高层领导共同见证了协议的签署。

卡塔尔联盟代表Mohamad Al Khayyat先生表示：

“这个联盟代表了该地区汽车行业的一项极为重要的合作伙伴关系。通过与Chery的合作，我们正在建立一种基于有效合作的先进商业模式。”

Chery Automobile中东地区总经理Tim Zhang先生评论道：

“我们很自豪能与这个强大的卡塔尔联盟携手合作。这项协议不仅为我们打开了通往一个充满前景的市场的大门，也是推动创新、为该地区提供高质量出行解决方案的平台。我们视卡塔尔为Chery下一阶段全球增长的理想合作伙伴。”

Elite Motors的Abdulghani Abdullah Abdulghani先生补充道：

“我们将这次合作视为在汽车行业产生切实影响的战略机遇。通过将本地专业知识与Chery这样的全球品牌相结合，

Elaf Auto董事总经理Isam El Bashier先生断言：

“这项协议标志着我们联盟以及该地区汽车业未来发展的关键一步。通过与Chery合作，我们将全球创新与本地优势相结合，以提供新的出行标准。这次合作将为长期影响、行业转型和持续卓越发展奠定基础。”

卡塔尔联盟代表强调，该协议是一项战略举措的起点，势将重塑该地区的汽车行业。

如需了解更多信息，请访问：https://powerholding-intl.com/2025/05/27/alliance-of-four-major-qatari-companies-signs-strategic-agreement-with-chinese-automotive-giant-chery/

*发布方：AETOSWire

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