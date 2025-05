Andersen Consulting verstärkt sich mit Stratence Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit Stratence Partners, einem in Großbritannien ansässigen Beratungsunternehmen, das globale Unternehmen dabei unterstützt, ihren Marktanteil zu steigern und ihre Rentabilität durch exzellente Preisgestaltung, Strategieoptimierung, kommerzielle Effizienz und digitale Transformation zu steigern.

Mit einem ergebnisorientierten Ansatz und einem Engagement für nachhaltige Veränderungen unterstützt Stratence Partners seine Kunden durch eine einzigartige Kombination aus Beratung, Interim-Management und Schulungsdienstleistungen, begleitet von proprietären Methoden und Datenmanagement, Datenwissenschaft (KI), Tools und Systemlösungen.

„Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ist ein spannender Schritt für unser Unternehmen“, erklärte Fernando Ventureira, Managing Director von Stratence Partners. „In unserer Zusammenarbeit mit C-Suite-Kunden auf der ganzen Welt haben wir erkannt, dass ihre Anforderungen über strategische Preisgestaltung und operative Exzellenz hinausgehen. Unsere Kunden schätzen Lösungen aus einer Hand von höchster Qualität. Der ausgezeichnete Ruf von Andersen und die integrierte globale Plattform machen das Unternehmen zu einem idealen Partner. Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um Unternehmen nicht nur bei der Anpassung an Veränderungen zu unterstützen, sondern sie auch anzuführen – durch strategische Klarheit, operative Exzellenz und profitables Wachstum.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Die Branchenexpertise und die innovativen Rahmenkonzepte von Stratence ergänzen unsere bestehenden Kompetenzen nicht nur im Bereich Beratung, sondern auch in den Bereichen Steuern, Recht und Bewertung. Fernando und sein Team passen nicht nur hervorragend zu uns, sondern ergänzen auch unser nahtloses, multidimensionales Servicemodell mit ihren Kompetenzen.

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitglieds- und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.