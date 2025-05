Brasil ativa estratégia de IA da Microsoft com casos de uso locais

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Grandes empresas brasileiras estão demonstrando usos significativos das principais tecnologias de IA da Microsoft, sinalizando uma rápida adoção futura, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA.

O relatório ISG Provider Lens™ Microsoft AI and Cloud Ecosystem de 2025 para o Brasil constata que o país está bem posicionado para adotar a estratégia de IA da empresa por meio de seus componentes Copilot, Copilot Devices e pilha de IA. A Microsoft possui uma forte presença e um ecossistema maduro de parceiros no Brasil, complementados por uma robusta infraestrutura nacional de TI.

“A Microsoft está levando a IA para o futuro, da especulação às aplicações práticas”, disse Bill Huber, sócio de plataformas e soluções digitais da ISG. “Empresas e parceiros do ecossistema no Brasil estão ajudando a transformar essa visão em realidade.”

O Brasil está se beneficiando da estratégia global da Microsoft de investir em mercados emergentes, com a empresa expandindo recentemente seus data centers no país, afirma o relatório. O rápido crescimento do setor de tecnologia e a importância econômica do Brasil na América Latina tornam o país um local propício para iniciativas significativas de IA. Com base nas lições aprendidas com as iniciativas da Microsoft em países em desenvolvimento, como a Índia, há um forte potencial de IA em setores como agronegócio, serviços financeiros e saúde.

O ISG espera uma adoção crescente de soluções baseadas em IA no Brasil por grandes empresas e setores tecnologicamente avançados no curto prazo, seguidas por empresas de médio porte que usam ferramentas Copilot no médio prazo e, possivelmente, uma transformação dos negócios brasileiros no longo prazo.

Espera-se que as organizações no Brasil utilizem os recursos do Copilot como uma interface universal de IA para gerar impactos significativos nos negócios por meio da adaptação linguística e cultural, afirma o ISG. Ao usar o Copilot para realizar processamento de linguagem natural em português brasileiro e compreender contextos culturais únicos, as empresas podem mudar a forma como os usuários interagem com a tecnologia e obter uma vantagem competitiva significativa. Algumas grandes empresas já utilizam o Copilot para otimizar processos específicos do Brasil, incluindo atendimento ao cliente, conformidade regulatória automatizada e gerenciamento de projetos adaptado à cultura local.

No clima tropical do Brasil, algumas grandes empresas recorreram aos data centers locais da Microsoft para processamento de IA, pois operam com energia renovável e utilizam novas tecnologias de resfriamento, afirma o relatório. A estratégia de dispositivos híbridos da Microsoft, que permite o uso de PCs com unidades de processamento neural (NPUs) integradas, provavelmente será importante para o uso da IA ​​no Brasil, onde a infraestrutura de internet é distribuída de forma desigual.

“A IA tem um potencial significativo para ajudar as empresas a prosperar na cultura, infraestrutura e ambiente regulatório únicos do Brasil”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Empresas e fornecedores de serviços já aproveitaram os pontos fortes da IA ​​da Microsoft para concretizar essa visão.”

O relatório também examina outras tendências relacionadas à Microsoft no Brasil, incluindo uma comunidade de desenvolvedores do GitHub em rápido crescimento e o foco crescente dos fornecedores em soluções verticais do setor.

Para mais insights sobre os desafios empresariais relevantes para os serviços e soluções da Microsoft no Brasil, além dos conselhos do ISG para lidar com eles, veja o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ Microsoft AI and Cloud Ecosystem de 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 45 fornecedores em seis quadrantes: Managed Services for Azure — Large Accounts, Managed Services for Azure — Midmarket, Microsoft 365 Services — Large Accounts, Microsoft 365 Services — Midmarket, Power Platform Services e AI Services for the Microsoft Clouds.

O relatório aponta Brasoftware, Kumulus e TIVIT como Líderes em todos os seis quadrantes. Ele aponta SoftwareOne como Líder em cinco quadrantes e Accenture, Dedalus e Processor como Líderes em quatro quadrantes cada. Ele aponta Ingram Micro e Lattine como Líderes em três quadrantes cada. BlueShift, Dell Technologies, Kyndryl e Teltec Solutions são Líderes em dois quadrantes cada. AlfaPeople, Best.Projects, Cloud Target, ITCore e Smart Consulting são Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a UPBI foi nomeada como Rising Star — uma empresa com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro", segundo a definição do ISG — em dois quadrantes. Capgemini, Cloud Target, DXC Technology e Qualiserve foram nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em Best.Projects, Processor e Qualiserve.

Na área de experiência do cliente, a HCLTech foi nomeada ISG CX Star Performer global em 2024 entre os fornecedores do ecossistema Microsoft. A HCLTech obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voz do Cliente da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens™ Microsoft AI and Cloud Ecosystem 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens™ Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica, orientada por dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de sourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa atualmente cobre fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens™, visite esta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de consultoria e pesquisa tecnológica centrada em IA. Uma parceira confiável para mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é uma líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais que agora está na vanguarda da alavancagem da IA ​​para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados de mercado proprietários, conhecimento profundo dos ecossistemas de fornecedores e a expertise de seus 1.600 profissionais em todo o mundo trabalhando juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.