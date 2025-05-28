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Andersen Consulting新增合作公司Stratence Partners

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与总部位于英国的咨询公司Stratence Partners签署合作协议，进一步拓展其业务平台。Stratence Partners致力于通过卓越定价、战略优化、商业效能和数字化转型，帮助全球企业提高市场份额并驱动盈利能力提升。

Stratence Partners以结果为导向，致力于推动可持续变革，以独一无二的方式融合咨询服务、临时管理服务和培训服务，辅以专有方法、数据管理、数据科学(AI)、工具及系统解决方案，以此为客户赋能。

Stratence Partners董事总经理Fernando Ventureira表示：“与Andersen Consulting合作是本公司发展过程中令人振奋的一步。在与全球高管层客户的合作中，我们认识到他们的需求不仅限于战略定价和卓越运营。客户重视最高品质的一站式解决方案，而Andersen强大的声誉和一体化全球平台使其成为理想的合作伙伴。我们携手合作，具备独特的优势，不仅能帮助企业适应变革，更能引领变革——为客户提供清晰的战略方向、卓越的运营效能和可盈利的增长。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Stratence的行业专业知识和创新框架不仅是对我们现有咨询能力的有力补充，也能强化我们在税务、法律和估值领域的服务。除了高度契合的企业文化外，Fernando及其团队的专业能力进一步巩固了我们无缝衔接的多维服务模式。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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