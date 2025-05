Společnost Sephora představuje kampaň Lady Gaga „We Belong to Something Beautiful“ a speciální spolupráci během světového měsíce hrdosti neboli „Word Pride Month“

PAŘÍŽ--(BUSINESS WIRE)--Společnost Sephora dnes s hrdostí představuje svou kampaň „We Belong To Something Beautiful“ ve spolupráci s Haus Labs By Lady Gaga a nadací Born This Way Foundation.

Společná vize: Lady Gaga a Sephora podporují kosmetiku a sounáležitost

Jádrem této kampaně je nový film, ve kterém Lady Gaga sdílí svou vizi kosmetiky jako součást laskavé, inkluzivní, radostné a inspirativní komunity, kde se každý může bezpečně objevovat a vyjadřovat, což odráží účel a vizi společnosti Sephora. Film zdůrazňuje program „Classes for Self-Confidence“ (Kurzy pro sebevědomí), který sdružuje členy komunity kolem společné vášně pro kosmetiku a vyprávění příběhů.

„Ve společnosti Sephora nás pohání náš cíl prosazovat svět inspirace a inkluze, kde každý může oslavovat svou krásu,“ řekla Deborah Yeh, globální marketingová ředitelka společnosti Sephora. „Osobní příběh Lady Gaga je nádhernou ilustrací hodnot, které každý den prosazujeme, a to, že se s námi podělila o své pocity ohledně toho, o čem Sephora je, je pro nás neuvěřitelným svědectvím.“

Společnost Sephora oslavuje Pride podporou duševního zdraví mladých lidí prostřednictvím fondu Kindness in Community Fund

Od 1. do 30. června bude z každého produktu Haus Labs zakoupeného ve společnosti Sephora (nebo ekvivalent v místní měně) 1 USD věnován nadaci Born This Way Foundation*, neziskové organizaci, kterou společně založily Lady Gaga a její matka Cynthia Germanotta, a která podporuje a inspiruje mladé lidi k budování laskavějšího a odvážnějšího světa, jenž podporuje jejich duševní zdraví.

„Organizace Haus Labs je založen na přesvědčení, že umění a sebevyjádření jsou nástrojem posílení,“ řekla Angela Simpson, marketingová ředitelka Haus Labs by Lady Gaga. „Tato kampaň je o tom, být sám sebou a oslavovat to, co každého z nás činí jedinečným. Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat se společností Sephora na podpoře nové generace tvůrců změn.“

Dary budou věnovány fondu Kindness in Community Fund nadace Born This Way Foundation, globálnímu grantovému programu zaměřenému na mládež, který financuje grassroots organizace podporující duševní zdraví a pohodu mladých lidí tím, že jim poskytuje bezpečné komunitní prostory a zdroje, které odpovídají jejich potřebám. Odráží tak hluboké odhodlání společnosti Sephora i nadace Born This Way Foundation budovat laskavější a odvážnější svět pro mladé lidi.

„Nadace Born This Way Foundation byla vždy poháněna vášní a vůdčími schopnostmi mladých lidí, což je vize, kterou moje dcera Lady Gaga a já sdílíme od samého začátku,“ řekla Cynthia Germanotta, prezidentka a spoluzakladatelka nadace Born This Way Foundation. „Jsme poctěni, že můžeme spolupracovat se společností Sephora a organizací Haus Labs a oslovit ještě více mladých lidí s poselstvím, že jsou viděni, ceněni a podporováni.“

Společnost Sephora a nadace Born This Way Foundation vyzývají veřejnost, aby nominovala organizace, které mají pozitivní dopad na LGBTQIA+ komunity, aby mohly získat tyto granty. Nominace budou přijímány prostřednictvím webových stránek nadace Born This Way Foundation do 30. června a koneční příjemci grantů budou oznámeni do prosince 2025.

„Jsme hrdí na to, že můžeme využít sílu naší značky a naší komunity k zvyšování povědomí o inkluzivitě a k podpoře poslání fondu Kindness in Community Fund. Doufáme, že díky mobilizaci naší komunity 74 milionů členů dosáhneme velkého dopadu,“ řekla Deborah Yeh.

Díky celosvětovému dosahu společnosti Sephora budou dary směřovat z 20 trhů, kde společnost SEPHORA působí, včetně Bulharska, Kanady, České republiky, Dánska, Francie, Německa, Řecka, Hongkongu, Itálie, Polska, Portugalska, Rumunska, Srbska, Singapuru, Španělska, Švédska, Švýcarska, Thajska, Velké Británie a Spojených států*.

*Maximálně 500 000 USD pouze v USA.

Brave Spaces

Během Pride Month, již druhým rokem, společnost Sephora obnoví svůj program „Brave Spaces“ (Odvážné prostory) * ve vybraných obchodech po celém světě, aby členům LGBTQIA+ komunity a jejich spojencům nabídla příjemné prostředí, kde si mohou bezpečně vytvořit svůj vzhled pro Pride a pokud si to přejí, nechat si ho po oslavách Pride odstranit. V centru tohoto programu stojí vyškolené kosmetické poradkyně Sephora, které návštěvníkům pomohou a poradí jim, jak si vytvořit svůj Pride look. Brave Spaces, které vycházejí z podpory a inspirace lidí nejen během Pride, ale po celý rok, poskytnou komunitě LGBTQIA+ místo, kde se budou cítit pohodlně a budou moci vyjádřit své pravé já v příjemném prostředí.

*Brave Spaces se objevují v klíčových prodejnách společnosti Sephora po celém světě, včetně 74 měst v 21 zemích – Kanadě, USA, Brazílii, Mexiku, Francii, České republice, Polsku, Velké Británii, Německu, Švédsku, Dánsku, Švýcarsku, Řecku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Austrálii, Novém Zélandu, Hongkongu, Thajsku a Singapuru.

O společnosti Sephora

Sephora je přední světová značka v oblasti prodeje luxusní kosmetiky. S 56 000 nadšenými zaměstnanci působícími na 35 trzích spojuje Sephora zákazníky a kosmetické značky v nejdůvěryhodnější a nejdynamičtější komunitě krásy na světě. Sloužíme vysoce angažované komunitě stovek milionů příznivců krásy prostřednictvím naší celosvětové multikanálové sítě více než 3 200 obchodů a ikonických vlajkových prodejen, e-commerce a digitálních platforem, které nabízejí personalizované a poutavé zážitky v každém bodě kontaktu. Díky našemu výběru téměř 500 značek a vlastní značce Sephora Collection nabízíme nejunikátnější a nejrozmanitější sortiment luxusních kosmetických produktů, přizpůsobených potřebám našich zákazníků, od parfémů přes make-up, péči o vlasy a pleť až po další produkty, a neustále přetváříme svět luxusní kosmetiky.

Od svého založení v roce 1969 ve francouzském Limoges a od roku 1997 jako součást skupiny LVMH měníme tvář prestižního maloobchodu s kosmetickými produkty. I dnes pokračujeme v boji proti konvencím, abychom naplňovali naši misi rozšiřovat pohled světa na krásu a podporovat výjimečnost v každém z nás.

O nadaci Born This Way Foundation

Nadace „Born This Way Foundation“, kterou spoluzaložila a vede Lady Gaga a její matka Cynthia Bissett Germanotta, podporuje a inspiruje mladé lidi k budování laskavějšího a odvážnějšího světa, který podporuje jejich duševní zdraví a pohodu. Na základě vědeckých poznatků o souvislosti mezi laskavostí a duševním zdravím a ve spolupráci s mladými lidmi nadace využívá výzkum, programy, granty a partnerství k zapojení mladých lidí a propojení s dostupnými zdroji duševního zdraví. Tento přístup ožívá prostřednictvím platformy pro sdílení příběhů „Channel Kindness“, kurzu duševního zdraví „Be There Certificate“, grantového programu „Kindness in Community Fund“ vedeného mladými lidmi a dalších aktivit, které každoročně oslovují tisíce mladých lidí po celém světě. Více informací jsou k dispozici na bornthisway.foundation.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.