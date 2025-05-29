卡達四大公司聯盟與中國汽車巨擘Chery簽署策略協議

卡達杜哈--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 卡達四家領軍企業組成的強大聯盟與中國最大且最具創新性的汽車製造商之一Chery Automobile Co., Ltd.簽署了一項策略協議，旨在透過一個由卡達主導的新平台擴大Chery在全球汽車市場的影響力。

該聯盟成員包括：

Power International Holding

Dishley Holding

Elite Motors Limited

Elaf Motors

中東地區總經理Tim Zhang先生代表Chery Automobile出席了簽約儀式。

雙方高層領導共同見證了協議的簽署。

卡達聯盟代表Mohamad Al Khayyat先生表示：

「這個聯盟代表了該地區汽車產業的一項極為重要的合作夥伴關係。透過與Chery的合作，我們正在建立一種以有效合作為基礎的先進商業模式。」

Chery Automobile中東地區總經理Tim Zhang先生評論道：

「我們很驕傲能與這個強大的卡達聯盟攜手合作。這項協議不僅為我們打開了通往一個充滿前景的市場的大門，也是推動創新、為該地區提供高品質出行解決方案的平台。我們視卡達為Chery下一階段全球成長的理想合作夥伴。」

Elite Motors的Abdulghani Abdullah Abdulghani先生補充說道：

「我們將這次合作視為在汽車業產生切實影響的策略機會。透過將本地專業知識與Chery這樣的全球品牌相結合，

Elaf Auto董事總經理Isam El Bashier先生斷言：

「這項協議代表我們聯盟以及該地區汽車業未來發展的關鍵一步。透過與Chery合作，我們將全球創新與本地優勢相結合，以提供新的出行標準。這次合作將為長期影響、產業轉型和持續卓越發展奠定基礎。」

卡達聯盟代表強調，該協議是一項策略措施的起點，勢將重塑該地區的汽車產業。

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*發布方：AETOSWire

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