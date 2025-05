Sephora dévoile la campagne We Belong to Something Beautiful avec Lady Gaga à l’occasion du Mois des Fiertés

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Sephora est fière de dévoiler sa campagne emblématique We Belong to Something Beautiful (Nous appartenons à quelque chose de magnifique), en collaboration avec Haus Labs by Lady Gaga et en partenariat avec la fondation Born This Way.

Une vision partagée : Lady Gaga et Sephora unissent leurs voix pour célébrer la beauté et le sentiment d’appartenance

Au cœur de cette campagne, un nouveau film met en lumière la vision de Lady Gaga, qui conçoit la beauté comme l'expression d'une communauté bienveillante, inclusive, joyeuse et inspirante — un espace où chacun peut s’épanouir librement et en toute sécurité. Ce message correspond pleinement à la mission de Sephora. Le film met également en avant le programme Classes for Confidence, qui rassemble les membres de la communauté autour d’une passion commune pour la beauté et le pouvoir de la mise en récit.

« Chez Sephora, nous sommes guidés par notre mission : promouvoir un monde empreint d’inspiration et d’inclusion, où chacun peut célébrer sa propre beauté avec fierté et authenticité », a déclaré Deborah Yeh, directrice du marketing mondial chez Sephora.« L’histoire personnelle de Lady Gaga incarne magnifiquement les valeurs que nous défendons au quotidien. Le fait qu’elle partage ses émotions et sa vision autour de l’essence même de Sephora est pour nous un témoignage profondément inspirant, et un honneur . »

Sephora célèbre la Pride en soutenant la santé mentale des jeunes grâce au fonds Kindness in Community

Du 1er au 30 juin, pour chaque produit Haus Labs acheté chez Sephora, 1 dollar américain (ou l’équivalent en devise locale) sera reversé à la Born This Way Foundation*. Cofondée par Lady Gaga et sa mère, Cynthia Germanotta, cette organisation à but non lucratif œuvre pour inspirer et encourager les jeunes à bâtir un monde plus bienveillant, plus courageux et plus favorable à leur santé mentale.

« Haus Labs est fondée sur la conviction que l’art et l’expression de soi sont de puissants leviers d’émancipation », a déclaré Angela Simpson, directrice marketing de Haus Labs by Lady Gaga. « À travers cette campagne, nous voulons encourager chacun à se révéler tel qu’il est et à célébrer ce qui le rend unique. Nous sommes fiers de nous associer à Sephora pour soutenir la prochaine génération de créateurs de changement », a-t-elle ajouté.

Les dons seront versés au fonds Kindness in Community de la fondation Born This Way, un programme mondial de subventions dirigé par des jeunes qui soutient des organisations locales œuvrant pour la santé mentale et le bien-être des jeunes. Ce fonds finance des espaces communautaires sûrs ainsi que des ressources concrètes répondant aux besoins des jeunes générations. Il incarne l’engagement commun de Sephora et de la fondation Born This Way à bâtir un monde plus bienveillant, plus inclusif et plus courageux pour la jeunesse.

« La fondation Born This Way a toujours été portée par la passion et le leadership des jeunes — une vision que ma fille, Lady Gaga, et moi partageons depuis le tout début », a déclaré Cynthia Germanotta, présidente et cofondatrice de la fondation Born This Way. « Nous sommes honorées de nous associer à Sephora et Haus Labs pour toucher encore davantage de jeunes, et leur faire savoir qu’ils sont vus, entendus, et pleinement soutenus », ajoute-t-elle.

Sephora et la fondation Born This Way invitent le public à proposer des organisations ayant un impact positif au sein des communautés LGBTQIA+ afin qu’elles puissent bénéficier des subventions du fonds Kindness in Community. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin sur le site web de la fondation Born This Way, et les bénéficiaires finaux seront annoncés d’ici décembre 2025.

« Nous sommes fiers de mettre à profit la force de notre marque et l’engagement de notre communauté pour sensibiliser à l’inclusion et soutenir activement la mission du Kindness in Community Fund. Avec le soutien de notre communauté mondiale de plus de 74 millions de membres, nous espérons générer un impact concret et durable au service du bien-être des jeunes et des communautés LGBTQIA+ », a déclaré Deborah Yeh.

Grâce à la portée internationale de Sephora, les dons seront collectés dans 20 marchés où l’enseigne est présente, notamment en Bulgarie, au Canada, en République tchèque, au Danemark, en France, en Allemagne, en Grèce, à Hong Kong, en Italie, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Serbie, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Suisse, en Thaïlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis*.

*Jusqu’à un plafond de 500 000 dollars américains, applicable uniquement aux États-Unis.

Brave Spaces

À l’occasion du Mois des Fiertés, Sephora réintroduit ses Brave Spaces (espaces des courageux) pour la deuxième année consécutive dans une sélection de magasins à travers le monde. Ce programme entend offrir un environnement accueillant, sécurisant et bienveillant aux membres de la communauté LGBTQIA+ et à leurs alliés durant la Pride. Les visiteurs pourront y créer leur look de la fête des fiertés en toute liberté — et, s’ils le souhaitent, le faire retirer en toute discrétion après les célébrations. Des conseillers beauté Sephora spécialement formés accompagneront chacun dans la création de son look, dans un esprit d’écoute, de respect et de célébration de l’identité. Ancrée dans une démarche d’inclusion active, cette initiative incarne l’engagement de Sephora à soutenir et inspirer la communauté LGBTQIA+ non seulement pendant le Mois des Fiertés, mais tout au long de l’année.

Les Brave Spaces sont déployés dans les principaux magasins Sephora à travers le monde, avec une présence dans 74 villes réparties sur 21 marchés internationaux. Parmi les pays concernés figurent le Canada, les États-Unis, le Brésil, le Mexique, la France, la République tchèque, la Pologne, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède, le Danemark, la Suisse, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong, la Thaïlande et Singapour.

À propos de Sephora

Sephora est le premier distributeur mondial de produits de beauté de prestige. Présente sur 35 marchés, l’enseigne s’appuie sur 56 000 collaborateurs passionnés qui mettent en contact les clients avec les marques les plus inspirantes de la communauté beauté la plus dynamique et la plus fiable au monde. Nous accompagnons une communauté engagée de centaines de millions de passionnés de beauté à travers un réseau omnicanal de plus de 3 200 magasins et corners emblématiques, ainsi que par le biais de nos plateformes d'e-commerce et numériques, offrant à nos clients des expériences immersives, personnalisées et fluides à chaque point de contact. Grâce à une sélection inégalée de près de 500 marques partenaires, ainsi qu’à notre propre marque Sephora Collection, nous proposons la gamme la plus riche et la plus diversifiée en matière de beauté de prestige, allant du maquillage aux soins de la peau, en passant par les parfums, les soins capillaires et bien plus encore. Guidés par l’innovation et l’inclusion, nous réinventons en permanence l’univers de la beauté pour répondre aux attentes de chaque client.

Depuis notre création en 1969 à Limoges, en France, et notre intégration au groupe LVMH en 1997, nous avons profondément transformé l’univers de la distribution de produits de beauté de prestige. Aujourd'hui encore, nous continuons à bousculer les codes pour accomplir notre mission : élargir les horizons de la beauté dans le monde entier et révéler l’extraordinaire qui réside en chacun de nous.

À propos de la fondation Born This Way

Fondée par Lady Gaga et sa mère, Cynthia Bissett Germanotta, la fondation Born This Way a pour mission d’encourager et d’inspirer les jeunes à bâtir un monde plus bienveillant, plus courageux et plus favorable à la santé mentale. Appuyée par des données scientifiques établissant le lien entre bienveillance et bien-être mental, cette fondation s’appuie sur la recherche, des programmes éducatifs, des subventions et des partenariats pour connecter les jeunes à des ressources accessibles et adaptées à leurs besoins. Parmi ses initiatives phares figurent la plateforme de narration Channel Kindness, la formation en santé mentale Be There Certificate, ainsi que le programme de subventions Kindness in Community Fund, conçu et dirigé par des jeunes. Ces actions ont un impact concret sur des milliers de jeunes à travers le monde chaque année. Pour en savoir plus, rendez-vous sur bornthisway.foundation

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.