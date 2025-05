Manhattan Associates lanceert oplossingen voor supply chain commerce op Google Cloud Marketplace

UTRECHT--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), wereldleider in supply chain commerce, kondigde vandaag een uitgebreide go-to-market (GTM)-samenwerking aan met Google Cloud. Manhattan Active®-oplossingen zijn nu beschikbaar op Google Cloud Marketplace. Zo kunnen klanten hun digitale transformatie versnellen. Dankzij die nauwere samenwerking kunnen klanten nog eenvoudiger Manhattans bekroonde, cloud-native oplossingen voor supply chain execution, -planning en omnichannel commerce aankopen, implementeren en beheren.

“We zijn blij om onze samenwerking met Google Cloud te verdiepen. Via Google Cloud Marketplace bereiken onze oplossingen nog meer mensen en krijgt supply chain commerce meer wendbaarheid, zichtbaarheid en veerkracht. In de huidige dynamische markt is cloudgestuurde flexibiliteit niet zomaar een voordeel, het is een essentiële voorwaarde voor economisch succes”, zegt Eric Clark, president & ceo van Manhattan Associates “Manhattans grondige expertise in supplychaintechnologie in combinatie met de krachtige, schaalbare infrastructuur van Google Cloud is het ideale uitgangspunt om AI-gestuurde oplossingen te leveren.”

De belangrijkste voordelen van de uitgebreide samenwerking op een rijtje:

Snelle return on investment – Klanten kunnen hun facturatieproces vereenvoudigen, hun inkoop stroomlijnen en hun uitgaven bij Manhattan gebruiken voor bestaande Google Cloud-aankoopverplichtingen. Versnelde digitale transformatie – De oplossingen van Manhattan Active zijn native geïntegreerd in Google Cloud, wat de wendbaarheid in supplychain- en omnichannelcommerce-activiteiten vergroot. Door de optimalisatie om met Google Cloud te werken, kunnen de oplossingen snel worden geïmplementeerd en leveren ze hoge prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid. Schaalbare AI-innovatie – Klanten krijgen voor hun supplychaincommerce-activiteiten toegang tot geavanceerde AI-gestuurde inzichten, automatisering, productiviteitsverbeteringen en verbeterde ervaringen, waarbij van de nieuwste AI-technologieën gebruik wordt gemaakt.

“Door Manhattan Active beschikbaar te maken op Google Cloud Marketplace zullen klanten hun supplychaincommerce-oplossingen snel kunnen inzetten, beheren en ontwikkelen op de betrouwbare wereldwijde infrastructuur van Google Cloud”, zegt Michael Clark, President North America van Google Cloud. “Voortaan kan Manhattan Associates de infrastructuur van klanten veilig opschalen en hen ondersteunen bij hun digitale transformatie.”

Manhattan werkt al vele jaren samen met Google Cloud om supplychainmogelijkheden te transformeren voor bedrijven over de hele wereld. Het Manhattan Active Platform gebruikt een breed scala aan Google Cloud-diensten, zoals Google Kubernetes Engine (GKE), Google Cloud SQL, Google PubSub, Google Interconnect en Google Big Query. Onze gezamenlijke klanten kunnen de voordelen plukken van lage netwerklatentie met Google-diensten en veilige gegevensuitwisselingen.

Tevens heeft Manhattan Agent Foundry™ aangekondigd, ontworpen om met Google Agentspace-technologie en het Vertex AI-platform te werken. Onze klanten zullen het voordeel van Manhattan AI-agenten in hun eigen Google Agentspace hebben, wat voor een naadloze werking van agents in alle bedrijfstoepassingen zorgt.

Over Manhattan Associates

Manhattan Associates is een technologieleider op het gebied van supply chain en omnichannel commerce. We brengen informatie van de hele organisatie samen, van sales aan de voorkant tot supplychainexecutie aan de achterkant. Onze software, platformtechnologie en ervaring zorgen ervoor dat onze klanten op een winstgevende manier kunnen groeien.

Manhattan Associates ontwerpt, bouwt en levert geavanceerde cloud- en on-premisesoplossingen zodat u zowel in de winkel als via het netwerk of fulfilmentcentrum de vruchten van de omnichannelmarktplaats kunt plukken. Meer informatie vindt u op: www.manh.nl.

