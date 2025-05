Sephora presenta la campagna “We Belong to Something Beautiful” di Lady Gaga e una collaborazione speciale durante il World Pride Month

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Sephora è fiera di presentare la sua campagna esclusiva “We Belong To Something Beautiful” con Haus Labs By Lady Gaga in collaborazione con la Born This Way Foundation.

Una visione condivisa: Lady Gaga e Sephora sostengono la bellezza e l'appartenenza

Al centro di questa campagna c'è un nuovo film con Lady Gaga che condivide la sua visione della bellezza come appartenenza a una comunità gentile, inclusiva, gioiosa e fonte di ispirazione, dove tutti possono esplorare ed esprimersi in sicurezza, rispecchiando lo scopo e la visione di Sephora. Il film evidenzia “Classes for Confidence”, un programma che raduna i membri della comunità intorno a una passione comune per la bellezza e lo storytelling.

“In Sephora, siamo guidati dal nostro Scopo di sostenere un modo di ispirazione e inclusione in cui tutti possono celebrare la propria bellezza”, ha spiegato Deborah Yeh, Direttrice globale del marketing per Sephora. “La storia personale di Lady Gaga è una magnifica illustrazione dei valori che promuoviamo ogni giorno e sentirla raccontare la sua opinione su ciò che Sephora rappresenta è una straordinaria testimonianza per noi”.

Sephora festeggia Pride sostenendo la salute mentale dei giovani attraverso il Kindness in Community Fund

Dal 1 giugno al 30 giugno, 1 dollaro (o l'equivalente in valuta locale) dalla vendita di ogni prodotto Haus Labs acquistato presso Sephora verrà donato alla Born This Way Foundation*, un'organizzazione no-profit cofondata da Lady Gaga e da sua madre, Cynthia Germanotta, che dà forza ai giovani e li ispira a costruire un mondo più gentile e coraggioso che sostiene la loro salute mentale.

“Haus Labs si basa sulla convinzione che l'abilità artistica e l'espressione di sé siano strumenti di forza”, ha affermato Angela Simpson, Direttore del marketing, Haus Labs by Lady Gaga. “Il tema di questa campagna è presentarsi come si è e celebrare ciò che costituisce la nostra unicità. Siamo orgogliosi di collaborare con Sephora per sostenere la prossima generazione di innovatori".

Le donazioni andranno al Born This Way Foundation’s Kindness in Community Fund, un programma globale di finanziamenti promosso da giovani che finanzia organizzazioni popolari a sostegno della salute mentale e del benessere dei giovani fornendo spazi sicuri e risorse per la comunità che rispondono alle loro esigenze, riflettendo il profondo impegno di Sephora e della Born This Way Foundation a costruire un mondo più gentile e coraggioso per i giovani.

“La Born This Way Foundation è sempre stata guidata dalla passione e dalla leadership dei giovani, una visione condivisa fin dall'inizio da me e da mia figlia, Lady Gaga", ha spiegato Cynthia Germanotta, Presidente e Cofondatrice della Born This Way Foundation. "Siamo onorate di collaborare con Sephora e Haus Labs per raggiungere ancora più giovani con il messaggio che sono visti, stimati e sostenuti”.

Sephora e la Born This Way Foundation invitano il pubblico a nominare le organizzazioni che hanno un impatto positivo sulle comunità LGBTQIA+, per ricevere queste donazioni. Le nomine verranno accettate attraverso il sito della Born This Way Foundation fino al 30 giugno, e i vincitori saranno annunciati entro dicembre 2025.

“Siamo orgogliosi di utilizzare il potere del nostro marchio e la nostra comunità per sensibilizzare il pubblico sull'inclusività e per sostenere la missione del Kindness in Community Fund. Ci auguriamo di avere un grande impatto grazie alla mobilizzazione della nostra comunità di 74 milioni di membri”, ha dichiarato Deborah Yeh.

Con la presenza globale di Sephora, le donazioni verranno dirette dai 20 mercati nei quali opera SEPHORA: Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong SAR, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia, il Regno Unito e gli Stati Uniti*.

*Fino a un massimo di 500.000 dollari solo negli Stati Uniti.

Brave Spaces

Per tutto il mese dedicato al Pride, e per il secondo anno di seguito, Sephora riaprirà il suo “Brave Spaces” * in punti vendita selezionati in tutto il mondo, per offrire un ambiente accogliente per i membri della comunità LGBTQIA+ e amici al Pride per creare i loro look per il Pride in modo sicuro e, se lo desiderano, farseli togliere dopo i festeggiamenti del Pride. Gli esperti consulenti di bellezza di Sephora sono al centro del programma e guideranno i visitatori, offrendo loro la creazione gratuita dei look per il Pride. Radicata nel sostenere e ispirare le persone non solo durante il Pride ma in tutto il resto dell'anno, Brave Spaces fornirà alla comunità LGBTQIA+ uno spazio per sentirsi a proprio agio nell'espressione della loro autentica identità in un ambiente accogliente.

*I Brave Spaces stanno spuntando nei negozi Sephora più importanti in tutto il mondo, tra cui in 74 città in 21 mercati — Canada, Stati Uniti, Brasile, Messico, Francia, Repubblica Ceca, Polonia, Regno Unito, Germania, Svezia, Danimarca, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Thailandia e Singapore.

Informazioni su Sephora

Sephora è il brand leader mondiale nella vendita al dettaglio di cosmetici di prestigio. Con 56.000 dipendenti appassionati che operano in 35 mercati, Sephora connette i clienti e i marchi di bellezza all'interno della beauty community più fidata e dinamica al mondo. Serviamo una community molto coinvolta di centinaia di milioni di follower nel settore su tutta la nostra rete omnicanale globale di oltre 3.200 punti vendita e iconici negozi principali, e le nostre piattaforme digitali e di e-commerce, offrendo esperienze immersive, fluide e personalizzate in ogni punto di contatto. Curando quasi 500 marchi e del nostro brand, Sephora Collection, offriamo la gamma più unica e diversificata di prodotti di bellezza di prestigio, personalizzata secondo le esigenze dei nostri clienti, dai profumi al make-up, alla cura dei capelli, alla cura della pelle e oltre, reimmaginando continuamente il mondo della bellezza di prestigio.

Fin dalle nostre origini, nel 1969 a Limoges, Francia, e parte del LVMH Group dal 1997, abbiamo rivoluzionato il settore della vendita al dettaglio della cosmesi di prestigio. Oggi continuiamo a sfidare le convenzioni per guidare la nostra mission per ampliare il modo in cui il mondo vede la bellezza e potenziare la straordinarietà che c'è in ognuno di noi.

Informazioni sulla Born This Way Foundation

La Born This Way Foundation, cofondata e guidata da Lady Gaga e da sua madre, Cynthia Bissett Germanotta, offre ispirazione e forza ai giovani per costruire un mondo più gentile e più coraggioso che sostiene la loro salute mentale e il loro benessere. Basata sul legame scientifico tra gentilezza e salute mentale, e realizzata in collaborazione con i giovani, la Foundation utilizza ricerca, programmi, sovvenzioni e collaborazioni per coinvolgere i giovani e connetterli con risorse per la salute mentale a loro accessibili. Questo approccio vive attraverso la piattaforma di storytelling Channel Kindness, il corso di formazione sulla salute mentale Be There Certificate, il programma di sovvenzioni guidato dai giovani Kindness in Community Fund, e altro, raggiungendo ogni anno migliaia di giovani in tutto il mondo. Per saperne di più, visitare il sito bornthisway.foundation.

