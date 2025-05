Resolve Therapeutics en Duke Medical School starten observationeel onderzoek naar celvrij RNA bij polytraumapatiënten

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Resolve Therapeutics, een leider op het opkomende gebied van celvrije nucleïnezuurbehandelingen, kondigde vandaag een samenwerking aan met de afdeling Chirurgie van Duke University School of Medicine om de rol van celvrij RNA (cfRNA) in polytrauma te onderzoeken www.resolvetherapeutics.com. Elk jaar wordt een belangrijk aantal polytrauma-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, met meerdere, levensbedreigende verwondingen die onmiddellijke chirurgische ingrepen vereisen. Veel van deze patiënten ervaren slechte klinische resultaten als gevolg van het Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS). Het mechanisme van SIRS bij polytraumapatiënten wordt niet volledig begrepen, maar de huidige opvatting is dat massaal weefselletsel resulteert in het vrijkomen van grote hoeveelheden RNA in het bloed, waardoor de activiteit van circulerend RNase wordt overweldigd. Normaliter beschermt het RNase de cellen tegen de ontstekingseffecten van cfRNA.

