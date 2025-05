Sephora歡慶世界驕傲月，與Lady Gaga推出「我們屬於美麗的事物」活動與特別合作計畫

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Sephora(中文名:絲芙蘭)今天以無比驕傲之情,與Haus Labs By Lady Gaga以及天生完美基金會 (Born This Way Foundation) 推出其代表性活動「我們屬於美麗的事物」(We Belong To Something Beautiful)。

Lady Gaga與Sephora倡導共同願景:美麗與歸屬感

這場活動的最大亮點,是一段由Lady Gaga主述的新影片。她在片中勾勒「美麗」在她心目中的理想境界:美麗的人能在善良、包容、快樂、啟迪人心的社群中找到歸屬感;在這樣的社群中,每個人都可以安心探索自我、表達自我。這充分反映了Sephora的目標與願景。這段影片並為「自信顏習社」(Classes for Confidence) 計畫造勢,該計畫激發對美麗與說故事的熱情,串連社群成員。

「我們依循Sephora的目標行事,倡導建立一個充滿啟迪性與包容力的世界,人人都能為自己獨有的美而感到驕傲。」Sephora全球行銷長Deborah Yeh表示,「Lady Gaga自身的故事便是一個極好的示範,說明我們日復一日鼓吹的價值。有她分享對Sephora的看法與感受,可說是我們品牌的最佳見證。」

Sephora歡慶驕傲月,運用「社區慈善基金」支援青少年心理健康

從6月1日起自6月30日,每在Sephora消費購買一樣Haus Labs產品,Sephora就會從購買金額中捐出一美元(或是等值的當地貨幣)給天生完美基金會*。天生完美基金會是由Lady Gaga和她的母親Cynthia Germanotta創辦的非營利組織,其宗旨是為青少年賦權,鼓勵他們建立一個更加良善、勇敢的世界,促進他們的心理健康。

「Haus Labs深信藝術和自我表達是賦權的工具」Haus Labs by Lady Gaga行銷長Angela Simpson表示。「這場活動鼓勵大家以真我示人,並以那些讓我們與眾不同的特質為傲。我們非常榮幸能與Sephora合作,支援下個世代的變革者。」

所得捐款將進入天生完美基金會的「社區慈善基金」(Kindness in Community Fund)。這是一個由青少年推動的全球贊助計畫募款基層組織,提供安全的社群空間與資源滿足青少年的需求,以促進他們的心理健康與福祉。其目標完全體現Sephora和天生完美基金會對青少年的承諾,亦即:建立一個更加良善、勇敢的世界。

「天生完美基金會一向受青少年的熱情與領導力驅策,這是我女兒Lady Gaga和我從一開始便共享的願景。」天生完美基金會總裁暨共同創辦人Cynthia Germanotta說,「我們很榮幸能與Sephora及Haus Labs合作,告訴更多青少年,有人關心、看重、並支持他們。」

Sephora與天生完美基金會邀請各界提名為LGBTQIA+社群帶來正面影響的機構組織為基金受贈者。天生完美基金會官網自即日起接受提名,至6月30日止。受贈者名單將在2025年12月宣布。

「能夠運用品牌及社群的力量,提高各界對包容性的認識,協助『社區慈善基金』完成使命,令我們引以自豪。我們感謝社群內7400萬名成員的參與,並期待共同發揮重大影響力。」Deborah Yeh說。

Sephora的觸角遍及全球,捐款將來自SEPHORA開展業務的20座市場,包括保加利亞、加拿大、捷克、丹麥、法國、德國、希臘、香港特別行政區、義大利、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、塞爾維亞、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、英國和美國*。

* 在美國的上限額為50萬美元。

勇敢空間

在整個驕傲月中,Sephora將連續第二年在全球指定門店中重設「勇敢空間」(Brave Spaces)*,為LGBTQIA+社群成員及其盟友提供一個空間,歡迎他們安心在此打造令自己感到驕傲的造型;而且,如果他們願意,在驕傲月慶祝活動結束後撤下。受過訓練的Sephora美容顧問將在這場活動中扮演要角,免費指導並協助訪客打造令自己感到驕傲的造型。勇敢空間的支持與鼓勵不限於驕傲月間,而延展到全年,將為LGBTQIA+社群提供一處溫馨空間,坦然出示真我。

*「勇敢空間」如雨後春筍般在全球主要Sephora門店出現,包括21座市場中的74座城市——加拿大、美國、巴西、墨西哥、法國、捷克、波蘭、英國、德國、瑞典、丹麥、瑞士、希臘、義大利、西班牙、葡萄牙、澳洲、紐西蘭、香港、泰國和新加坡。

關於Sephora

Sephora(中文名:絲芙蘭)是世界首屈一指的知名美妝零售品牌。在旗下5.6萬名熱情員工齊心協力之下,Sephora扎根35座市場,造就全球最受信賴也最具活力的美容社群,串連客戶和美容品牌。我們的全球通路網中有3200多家門店與代表旗艦店,加上電子商務和數位平台,共同為這個由上億美妝粉絲組成的活躍社群服務,在每一個接觸點提供個人化的沉浸式無縫體驗。我們銷售經過精心挑選的近500種品牌和自創品牌「Sephora Collection」,囊括最獨特且多樣的優質美容產品,順應客戶的需求供應從香水、美妝、護髮、到護膚等產品,並不斷重新建構頂級美妝的世界。

Sephora在1969年成立於法國利摩日 (Limoges),並在1997年加入LVMH集團,一直是顛覆重組頂級美妝產業的一股力量。時至今日,我們仍依循打破陳規以實現願景的作法,擴大全球對美妝的認識,激發每個人內在潛藏的那股與眾不同的力量。

關於天生完美基金會

天生完美基金會 9Born This Way Foundation) 由Lady Gaga和她的母親Cynthia Bissett Germanotta共同創辦領導。該基金會賦權青少年,鼓勵他們建立一個更加良善、勇敢的世界,促進其心理健康與福祉。科學研究顯示善良與心理健康之間確有關連,該基金會以此為依據,與年輕人合作,運用研究、計畫、贊助金與合作關係號召青少年,幫助他們取得心理健康資源,並透過說故事平台「Channel Kindness」、心理健康培訓課程「Be There Certificate」、青少年主導的贊助計畫 「社區慈善基金」等機制將這個理念付諸實踐,每年觸及全球數千名青少年。請瀏覽bornthisway.foundation以了解更多詳情。

