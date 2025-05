Andersen Consulting tilføjer Stratence Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sin platform med en samarbejdsaftale med Stratence Partners, der er et konsulentfirma med base i Storbritannien, som hjælper globale virksomheder med at øge markedsandele og forbedre rentabiliteten gennem deres ekspertise inden for prisfastsættelse, strategisk optimering, kommerciel effektivitet og digital transformation.

Stratence Partners har en resultatorienteret tilgang og er forpligtet på bæredygtig forandring, hvorved de hjælper deres kunder gennem en unik kombination af konsulentbistand, midlertidige ledelsesindsater og oplæringskurser samt deres egne metoder og løsninger inden for datastyring, datavidenskab (AI), værktøjer og systemer.

"Samarbejdet med Andersen Consulting er et spændende skridt for vores firma," sagde Fernando Ventureira, administrerende direktør for Stratence Partners. "I vores arbejde med hos ledere over hele verden har vi erfaret, at deres behov rækker ud over strategisk prisfastsættelse og driftsoptimering. Vores kunder værdsætter samlede løsninger af højeste kvalitet, og Andersens stærke omdømme og integrerede globale platform gør dem til en ideel samarbejdspartner. Sammen kan vi ikke blot hjælpe organisationer med at tilpasse sig forandringer, men til at skabe forandringer, bl.a. ved at levere strategisk klarhed, driftsoptimering og profitabel vækst."

Andersens globale bestyrelsesmedlem og CEO, Mark L. Vorsatz, tilføjede: "Stratences brancheekspertise og innovative framework er et stærkt supplement til vores eksisterende kompetencer – ikke kun inden for rådgivning, men også skat, jura og værdiansættelse. Ud over at være et godt kulturelt match styrker Fernando og hans teams kompetencer vores gnidningsfri, multidimensionelle servicemodel."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel, som Andersen Global tilbyder, og leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet m.m. via en global platform med over 20.000 fagfolk på verdensplan og en tilstedeværelse i mere end 500 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

