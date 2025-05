Sephora presenta la campaña «We Belong to Something Beautiful» de Lady Gaga y una colaboración especial durante el Mes Mundial del Orgullo

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Sephora presenta con orgullo su campaña de firmas «We Belong To Something Beautiful» con Haus Labs By Lady Gaga en colaboración con la Born This Way Foundation.

Una visión compartida: Lady Gaga y Sephora defienden la belleza y la pertenencia

En el corazón de esta campaña está la nueva película en la que Lady Gaga comparte su visión de la belleza como un componente de una comunidad amable, inclusiva, alegre e inspiradora, donde todo el mundo puede explorar y expresarse con seguridad, reflejando el propósito y la visión de Sephora. La película destaca «Classes for Confidence», un programa que reúne a miembros de la comunidad en torno a una pasión compartida por la belleza y la narrativa.

«En Sephora, nos impulsa el propósito de defender un mundo de inspiración e inclusión en el que todo el mundo pueda celebrar su belleza», comentó Deborah Yeh, directora global de marketing de Sephora. «La historia personal de Lady Gaga es una magnífica ilustración de los valores que promovemos cada día, y tenerla compartiendo su propio sentimiento sobre lo que significa Sephora es algo realmente increíble para nosotros».

Sephora celebra el Orgullo apoyando la salud mental de los jóvenes a través del Fondo Kindness in Community

Del 1 al 30 de junio, se donará 1 dólar de cada producto de Haus Labs comprado en Sephora (o el equivalente en moneda local) a la Born This Way Foundation*, una organización sin fines de lucro cofundada por Lady Gaga y su madre, Cynthia Germanotta, que empodera e inspira a los jóvenes a construir un mundo más amable y valiente que apoye su salud mental.

«Haus Labs se fundamenta en la creencia de que el arte y la autoexpresión son herramientas de empoderamiento», señaló Angela Simpson, directora de marketing de Haus Labs by Lady Gaga. «Esta campaña trata de mostrarse tal y como uno es y celebrar lo que nos hace únicos. Estamos orgullosos de asociarnos con Sephora para apoyar a la próxima generación de agentes del cambio».

Las donaciones se destinarán al Fondo Kindness in Community de la Born This Way Foundation, un programa mundial de subvenciones impulsado por jóvenes que financia organizaciones de base que apoyan la salud mental y el bienestar de los jóvenes proporcionándoles espacios comunitarios seguros y recursos que satisfagan sus necesidades, lo que refleja el profundo compromiso tanto de Sephora como de la Born This Way Foundation con la construcción de un mundo más amable y valiente para la juventud.

«La Born This Way Foundation siempre ha estado impulsada por la pasión y el liderazgo de los jóvenes, una visión que mi hija, Lady Gaga, y yo compartimos desde el principio», declaró Cynthia Germanotta, presidenta y cofundadora de Born This Way Foundation. «Sentimos un gran honor al asociarnos con Sephora y Haus Labs para llegar a aún más jóvenes con el mensaje de que son vistos, valorados y apoyados».

Sephora y Born This Way Foundation invitan al público a nominar organizaciones que tengan un impacto positivo en las comunidades LGTBQIA+ para recibir estas subvenciones. Las nominaciones se aceptarán a través del sitio web de la Born This Way Foundation hasta el 30 de junio, y los beneficiarios finales se anunciarán en diciembre de 2025.

«Nos llena de orgullo aprovechar el poder de nuestra marca y nuestra comunidad para concientizar sobre la inclusión y apoyar la misión del Fondo Kindness in Community. Esperamos tener un gran impacto gracias a la movilización de nuestra comunidad de 74 millones de miembros», declaró Deborah Yeh.

Gracias al alcance mundial de Sephora, las donaciones se dirigirán desde 20 mercados en los que opera SEPHORA, entre ellos Alemania, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos*, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, Región Administrativa Especial de Hong Kong, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Singapur, Suecia, Suiza y Tailandia.

*Hasta un máximo de 500 000 dólares solo en Estados Unidos.

Brave Spaces

Durante el Mes del Orgullo, y por segundo año consecutivo, Sephora recuperará sus «Brave Spaces»* (Espacios Valientes) en tiendas seleccionadas de todo el mundo, para ofrecer un entorno acogedor a los miembros de la comunidad LGTBQIA+ y a sus aliados en el Orgullo para que puedan crear sus looks del Orgullo de forma segura y, si lo desean, retirarlos después de las celebraciones del Orgullo. Los asesores de belleza de Sephora están en el centro de este programa y guiarán y ofrecerán a los visitantes la posibilidad de crear libremente sus looks para el Orgullo. Con el objetivo de apoyar e inspirar a la gente no solo durante las fiestas del Orgullo, sino durante todo el año, «Brave Spaces» proporcionará un lugar para que la comunidad LGTBQIA+ se sienta cómoda expresando su verdadero yo en un entorno acogedor.

*Los «Brave Spaces» están surgiendo en las principales tiendas Sephora de todo el mundo, incluidas 74 ciudades de 21 mercados: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hong Kong, Italia, México, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Suecia, Suiza y Tailandia.

Acerca de Sephora

Sephora es la marca minorista de productos de belleza de prestigio líder en el mundo. Con 56 000 apasionados empleados que trabajan en 35 mercados, Sephora conecta a clientes y marcas de belleza dentro de la comunidad de belleza más dinámica y de mayor confianza del mundo. Servimos a una comunidad altamente comprometida de cientos de millones de seguidores de la belleza a través de nuestra red global omnicanal de más de 3200 tiendas e icónicas «flagships», y nuestras plataformas digitales y de comercio electrónico, ofreciendo experiencias personalizadas e inmersivas en todos los puntos de contacto. Con nuestra selección de casi 500 marcas y nuestra propia marca, Sephora Collection, ofrecemos la gama más exclusiva y diversa de productos de belleza de prestigio, adaptados a las necesidades de nuestros clientes, desde fragancias a maquillaje, cuidado del cabello, cuidado de la piel y más, mientras reimaginamos sin parar el mundo de la belleza de prestigio.

Desde nuestros inicios en 1969 en Limoges (Francia) y como parte del Grupo LVMH desde 1997, hemos revolucionado la industria minorista de la belleza de prestigio. Actualmente, seguimos rompiendo con las convenciones para impulsar nuestra misión de ampliar la forma en que el mundo ve la belleza y potenciar lo extraordinario que hay en cada uno de nosotros.

Acerca de Born This Way Foundation

La Born This Way Foundation, cofundada y dirigida por Lady Gaga y su madre, Cynthia Bissett Germanotta, empodera e inspira a los jóvenes para construir un mundo más amable y valiente que apoye su salud mental y su bienestar. Sobre la base del vínculo científico que hay entre la bondad y la salud mental y construida en colaboración con los jóvenes, la Fundación aprovecha la investigación, los programas, la concesión de subvenciones y las asociaciones para implicar a los jóvenes y ponerlos en contacto con recursos de salud mental accesibles. Un enfoque que se materializa a través de la plataforma de narración Channel Kindness, el curso de formación en salud mental Be There Certificate, el programa de subvenciones Kindness in Community Fund, dirigido por jóvenes, y mucho más, para llegar a miles de jóvenes de todo el mundo cada año. Más información en bornthisway.foundation.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.