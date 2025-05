Samenwerkingsverband van vier grote Qatarese bedrijven tekent strategische overeenkomst met Chinese autogigant Chery

DOHA, Qatar--(BUSINESS WIRE)--Een krachtig samenwerkingsverband van vier toonaangevende Qatarese bedrijven heeft een strategische overeenkomst getekend met Chery Automobile Co., Ltd., een van de grootste en meest innovatieve autofabrikanten van China, om de aanwezigheid van Chery op de wereldwijde automobielmarkt uit te breiden via een Qatari-platform.

Het samenwerkingsverband bestaat uit:

Power International Holding

Dishley Holding

Elite Motors Limited

Elaf Motors

Chery Automobile werd bij de ondertekening vertegenwoordigd door de heer Tim Zhang, General Manager – Midden-Oosten.

De overeenkomst werd ondertekend in aanwezigheid van de senior managers van beide partijen.

De heer Mohamad Al Khayyat, vertegenwoordiger van het Qatarese samenwerkingsverband, verklaarde:

"Dit samenwerkingsverband vertegenwoordigt een van de belangrijkste partnerschappen in de regionale automobielsector. Door onze samenwerking met Chery bouwen we aan een geavanceerd bedrijfsmodel dat is gebaseerd op effectief partnerschap."

De heer Tim Zhang, Chery Automobile General Manager – Midden-Oosten, zei:

"We zijn trots om onze krachten te bundelen met dit sterke Qatarese samenwerkingsverband. Deze overeenkomst is niet alleen een toegangspoort tot een veelbelovende markt, maar ook een platform om innovatie te stimuleren en hoogwaardige mobiliteitsoplossingen aan de regio te leveren. We zien Qatar als een ideale partner voor Chery's volgende fase van wereldwijde groei."

Dhr. Abdulghani Abdullah Abdulghani, Elite Motors, voegde eraan toe:

"We zien dit partnerschap als een strategische kans om echte impact te creëren in de automobielsector. Door lokale expertise te verenigen met een wereldwijd merk zoals Chery,

Dhr. Isam El Bashier, algemeen directeur van Elaf Auto, bevestigde:

"Deze overeenkomst is een cruciale stap voor ons samenwerkingsverband en de toekomst van de auto-industrie in de regio. Door samen te werken met Chery combineren we wereldwijde innovatie met lokale kracht om een nieuwe standaard voor mobiliteit te leveren. Deze samenwerking vormt de basis voor langetermijneffecten, industriële transformatie en duurzame uitmuntendheid."

De vertegenwoordigers van het Qatarese samenwerkingsverband benadrukten dat de overeenkomst dient als een lanceerplatform voor een strategische onderneming die klaar staat om de auto-industrie in de regio opnieuw vorm te geven.

Bezoek voor meer informatie: https://powerholding-intl.com/2025/05/27/alliance-of-four-major-qatari-companies-signs-strategic-agreement-with-chinese-automotive-giant-chery/

