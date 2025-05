TELUS Numérique élargit ses capacités avec l'ajout de Gerent, une société-conseil américaine certifiée par Salesforce

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--TELUS Expérience numérique (TELUS Numérique) (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise de pointe du secteur des technologies mondial spécialisées dans l’expérience client numérique, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Gerent, une société-conseil américaine certifiée par Salesforce, qui réalise des projets de mise en œuvre et d’intégration de solutions d’IA agentique à l’échelle des grandes entreprises. TELUS Numérique, qui offre maintenant la gamme complète de services de Gerent (site disponible en anglais seulement), retirera la marque à la fin du troisième trimestre de 2025.

Gerent est un partenaire Salesforce de niveau « Summit » , avec 1 800 certifications pour l’ensemble de la gamme de produits Salesforce. Le personnel de Gerent, qui travaille entièrement à distance aux États-Unis, au Canada, en Inde et en Australie, a livré plus de 1 000 projets Salesforce à ce jour dans le monde, enregistrant plus de 1,2 million d’heures de mise en œuvre tout en maintenant un taux de satisfaction de la clientèle de 4,9/5,0.

« Gerent renforcera l’expertise de notre entreprise en matière de transformation de l’expérience des agents et des clients, notamment grâce au développement et à la mise en œuvre de l’IA agentique dans le cadre de notre gamme de services, déclare Tobias Dengel, président, Solutions technologiques, TELUS Numérique. Les nombreuses synergies entre nos deux entreprises nous aident à faire progresser notre stratégie de croissance fondée sur la fusion, qui permet de réunir les meilleurs talents et des technologies de pointe. Ensemble, nous sommes en mesure de créer la main-d’œuvre de l’avenir pour nos clients, qui combine des humains assistés par l’IA et des agents autonomes fondés sur l’IA afin d’offrir une expérience client plus intelligente, plus rapide et plus personnalisée à grande échelle. Nos entreprises ont également en commun leur engagement en matière de l’excellence du service à la clientèle et de l’innovation audacieuse. Cet alignement fondamental nous permettra d’assurer une intégration harmonieuse, de profiter d’occasions immédiates de vente incitative et de vente croisée pour l’ensemble de nos clients, et d’attirer de nouveaux clients nets grâce à une proposition de valeur de mise en marché renforcée. »

Jamie Timm, premier vice-président mondial, Livraison de services et Exploitation, Solutions technologiques, TELUS Numérique, a déclaré : « Salesforce est une plateforme clé pour créer un environnement personnalisé, basé sur des données et évolutif dans les domaines des ventes, du service, du marketing et du commerce. L’expertise approfondie et pratique de Gerent, acquise depuis près de vingt ans en résolvant des problèmes complexes et concrets pour des clients de grandes entreprises, apporte une valeur immédiate à notre gamme de services professionnels et à nos clients. »

Depuis sa création en 2008, Gerent a connu une croissance organique et par l’entremise d’acquisitions afin de développer un portefeuille de capacités complet qui comprend le marketing et la conception numériques, la cybersécurité, les services infonuagiques et les services TI gérés. L’entreprise met à profit son expertise approfondie dans plusieurs secteurs : services bancaires, assurances, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, distribution, automobile, éducation, voyages et hébergement, vente au détail et biens de consommation, et secteur sans but lucratif. Forte d’une solide feuille de route dans les secteurs réglementés et les secteurs évoluant rapidement, elle est particulièrement bien positionnée pour aider les organisations à exploiter toute la puissance de Salesforce pour favoriser la transformation et la croissance. Sa vaste expertise est renforcée par plus de 20 accélérateurs d’entreprise axés sur le secteur afin d’aider les clients à écourter le délai de rentabilisation grâce à l’utilisation d’actifs, de modèles et de flux de travail préconçus, ainsi que des meilleures pratiques établies.

« Dès le début, nous avons fondé Gerent sur une philosophie axée sur les personnes, en associant une expertise technique et des processus approfondis à une attention indéfectible accordée aux résultats pour les clients, a déclaré Gopi Ramineni, fondateur et chef de la direction de Gerent. Ce nouveau chapitre de l’histoire avec TELUS Numérique est une progression naturelle qui repose sur des valeurs communes, un fort alignement culturel et un engagement commun en faveur de l’innovation. Ensemble, nous étendrons notre incidence et nos capacités à l’échelle des secteurs et des régions, en offrant une plus grande valeur à nos clients. »

L'IA agentique occupe une place centrale dans la prochaine phase de l'automatisation

L’IA agentique marque une évolution décisive dans l’automatisation des entreprises, car elle permet aux systèmes de prendre des décisions et d’agir de façon autonome. Alors que les entreprises doivent composer avec des pressions économiques et des attentes croissantes de la part des clients, la mise en œuvre de l’IA agentique offre une manière évolutive d’améliorer la prestation de services, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire les coûts.

Gerent a développé une gamme d’agents utilisant l’IA qui sont utilisés à l’interne pour soutenir les employés et à l’externe pour améliorer le soutien à la clientèle. Par exemple, des agents traitent les pistes de vente en leur envoyant des courriels, en planifiant des réunions et en leur recommandant des produits; d’autres agents sont responsables de l’expérience client et communiquent avec ces derniers pour répondre à leurs questions, résoudre les problèmes et leur fournir des recommandations personnalisées sans l’aide d’un humain. Ces capacités et cette expertise sont en adéquation avec Fuel iXMC (site disponible en anglais seulement), la plateforme d’IA et la gamme de produits exclusives de TELUS Numérique.

La transaction n’est pas importante et les modalités financières ne sont pas divulguées.

Complément d’information

TELUS Numérique fournit des services de conseil et de mise en œuvre de Salesforce pour exploiter le plein potentiel des investissements des entreprises et ainsi améliorer l’expérience des clients et leur permettre d’atteindre rapidement et efficacement leurs objectifs commerciaux.

Nous avons élaboré des cadres éprouvés, des accélérateurs de performance et des meilleures pratiques propres au secteur pour lancer des agents d’IA intelligents qui donnent aux employés des outils d’assistance pour traiter plus efficacement des tâches courantes, et des agents de première ligne qui offrent un soutien personnalisé en temps réel dans tous les canaux pour offrir des expériences supérieures. Visitez telusdigital.com/solutions/digital-services/salesforce-implementation (site disponible en anglais seulement).

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements futurs prévus, y compris, mais sans s’y limiter, des énoncés relatifs aux synergies et aux avantages attendus de la transaction, à l’incidence de la transaction sur les activités de TELUS Numérique et de Gerent et les attentes de TELUS Numérique en ce qui concerne les projets d’intégration. Tout énoncé contenu dans les présentes qui ne rapporte pas un fait avéré peut être considéré comme un énoncé prospectif. Dans certains cas, vous pouvez déterminer qu’un énoncé est prospectif s’il contient des verbes conjugués au conditionnel ou au futur ou des termes comme « anticiper », « avoir l’intention de », « bien placé pour », « but », « chercher à », « cible », « continuer », « croire », « envisager », « estimer », « objectif », « plan », « potentiel », « pourrait », « présumer », « prévoir », « s’attendre à », « viser » ainsi que d’autres termes similaires qui supposent ou annoncent des événements ou des tendances à venir, ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes, nos estimations, nos prévisions et nos projections concernant l’entreprise et le secteur dans lequel elle œuvre ainsi que sur les croyances et les hypothèses de la direction. Ils ne sont pas un gage de rendement ou de développement et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui échappent dans certains cas à notre volonté. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’incertitudes ou pour toute autre raison, sauf si la loi l’exige.

En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS Numérique qu’elle émette des hypothèses et des prévisions et, à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il n’est pas possible de garantir que les effets attendus se produiront, dans une période donnée ou non, qu’il s’agisse des synergies et des avantages attendus de la transaction ou de l’intégration des entreprises.

Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts en raison de risques, dont certains sont indépendants de la volonté de TELUS Numérique, y compris, sans s’y limiter : le risque de nécessité d’approbations réglementaires supplémentaires ou de retard d’une approbation réglementaire, les risques liés au moment de la réalisation de la transaction, le risque de non-satisfaction d’une condition de clôture ou d’événement qui conférerait à l’une ou l’autre des parties à la transaction le droit de résilier l’entente d’acquisition, les risques liés à la capacité de concrétiser les synergies et les avantages envisagés et de procéder efficacement à l’intégration de Gerent ou de le faire dans les délais prévus et la possibilité que cette intégration soit plus difficile, longue ou coûteuse que prévu, le détournement de l’attention portée par la direction de TELUS Numérique et de Gerent aux questions relatives à l’intégration, les risques liés aux perceptions des investisseurs à l’égard des parties à la transaction et de leurs entreprises, activités, situations financières et secteurs respectifs, ainsi que les risques liés à l’incidence potentielle sur les entreprises ou sur la transaction de facteurs généraux liés à l’économie, à la politique et aux marchés.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient changer par la suite. Les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une clause de non-responsabilité et est fondé sur les hypothèses, les conditions et les facteurs de risque dont il est question dans la section « Facteurs de risque » de notre rapport annuel accessible sur SEDAR+, et à la rubrique 3D sur les facteurs de risque de notre rapport annuel sur le formulaire 20-F du 13 février 2025, disponible sur EDGAR. À moins que la loi ne l’exige, TELUS Numérique n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS Numérique

TELUS Numérique (NYSE et TSX : TIXT) crée des expériences uniques et durables pour les clients et les employés et stimule des transformations numériques axées sur l’avenir qui offrent une valeur aux clients. Nous sommes la marque derrière les marques. Les membres de notre équipe mondiale sont d’ardents ambassadeurs des produits et services de nos clients et des experts technologiques résolus à rehausser le parcours de leurs clients, à trouver des solutions aux défis commerciaux, à atténuer les risques et à innover continuellement. Nos capacités intégrées de bout en bout incluent la gestion de l’expérience client, les solutions numériques telles que les solutions infonuagiques, l’automatisation par l’IA, les services de conception numérique frontaux et de consultation, les solutions de données et d’IA, y compris la vision informatique, et les services de confiance et de sécurité. Fuel iXMC (site disponible en anglais seulement) est la plateforme exclusive et la gamme de produits de TELUS Numérique qui offrent des capacités d’IA normalisées et des outils de développement d’application et de création de solutions d’entreprise sur mesure pour aider les clients à gérer, à surveiller et à maintenir leurs capacités d’IA générative à l’échelle de leur entreprise.

Motivée par sa vocation, TELUS Numérique mise sur la technologie, l’ingéniosité humaine et la compassion pour servir sa clientèle et créer des collectivités inclusives et florissantes dans toutes les régions du monde où elle mène ses activités. Guidés par nos principes d’intervention humaine, nous développons et déployons des technologies transformatrices de manière responsable, tout en tenant compte de leur incidence à grande échelle. Pour en savoir plus, consultez telusdigital.com/fr