Resolve Therapeutics e Duke Medical School avviano uno studio osservazionale sull'RNA senza cellule in pazienti politraumatizzati

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Resolve Therapeutics, un leader nel settore emergente delle terapie a base di acido nucleico senza cellule, oggi ha annunciato una collaborazione con il Dipartimento di Chirurgia della Facoltà di Medicina della Duke University per analizzare il ruolo dell'RNA senza cellule (cfRNA) nel politrauma www.resolvetherapeutics.com. Un numero significativo di pazienti traumatizzati ricoverati in ospedale ogni anno soffre di politrauma, con lesioni multiple potenzialmente mortali che richiedono un intervento chirurgico immediato. Gli esiti clinici di molti di questi pazienti sono negativi a causa della sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome). Il meccanismo della SIRS nei pazienti politraumatizzati non è del tutto chiaro: secondo l'opinione attuale, una lesione importante dei tessuti provoca il rilascio nel sangue di quantità di RNA tali da sopraffare l'attività delle RNasi in circolazione, che normalmente proteggono le cellule dagli effetti infiammatori del cfRNA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.