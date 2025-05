Dai suoli antichi a un futuro intelligente: lanciate a Olympia, in Grecia, le prime Olimpiadi Internazionali per umanoidi

ATENE, Grecia--(BUSINESS WIRE)--Quest'anno, Olympia, in Grecia, la culla dei giochi olimpici, accoglie le prime Olimpiadi Internazionali per umanoidi. Dal 29 agosto al 2 settembre, all'Accademia delle Olimpiadi internazionali di Olympia, robot umanoidi participeranno a dimostrazioni e giochi ispirati alle olimpiadi, dimostrando agilità e intelligenza, mentre i leader globali nella robotica e nell'IA condivideranno conoscenze e informazioni attraverso interventi di esperti e workshop. Unendo valori, etica e ideali millenari con un'ambiziosa visione per il futuro, l'evento evidenzierà come la creatività umana e la robotica stiano plasmando il futuro.

