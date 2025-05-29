先讯美资解决方案提供全面的解决方案和服务，无缝连接供应链源头与零售店铺，旨在简化零售运营流程，提升消费者购物体验

瑞士诺伊豪森--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 江森自控 (Johnson Controls) 旗下全球零售解决方案领导者先讯美资解决方案 (Sensormatic Solutions) ，今日正式发布其全新综合服务与解决方案。该方案聚焦于连接从源头到店铺的全流程运营，增强供应链各环节的商品可视化管理能力，满足零售商个性化需求及不同产品类别的特定要求。此次推出的整合方案融合了先讯美资成熟的源标签模式；标记、印刷和赋码技术；射频识别（RFID）硬件、TrueVUE Cloud软件平台以及专业服务团队的丰富经验，全力支持零售商提升销售业绩、优化人力成本、降低总体零售损耗、获取精准库存数据并塑造卓越品牌体验。

“我们始终与零售商携手同行，助力其聚焦核心 - 消费者需求。” 先讯美资解决方案总裁 Tony D’Onofrio 表示，“零售商深知将洞察力延伸到整个供应链的价值，从源头到店铺，但第一步对每个人来说可能都不同。凭借深厚的零售行业专业知识与解决方案整合能力，我们为每家零售商量身定制灵活且可扩展的方案，满足当下运营优化需求，同时具备适应未来发展的潜力。”

基于RFID的解决方案和洞察使零售商能够将供应链与店铺运营联系起来，确保商品在整个产品旅程中处于应有的位置。此外，由于这一产品利用了先讯美资解决方案屡获殊荣且成功的电子商品防盗（EAS）源头标签项目，零售商可确保商品从生产源头到店铺上架全程的安全性、品牌合规性，从而减少店铺员工的后端工作量，使其能够更加专注于客户服务与消费者体验优化。

作为此次方案的重要组成部分，先讯美资专业服务为零售商提供从解决方案设计、部署、到系统集成的全方位战略指导与技术支持。凭借深厚的行业专业知识，团队助力客户将 RFID 数据洞察转化为实际运营决策，打造可灵活调整的定制化方案，确保零售商在不断变化的市场环境中保持竞争力，保障长期投资回报，构筑可持续发展的坚实基础。

为应对全球范围内对 RFID 系统不断增长的需求，先讯美资解决方案积极拓展其全球 RFID 服务中心网络。近期，公司分别在印度设立全新服务设施，并对位于中国的现有设施进行规模扩充。这一举措进一步强化了先讯美资的全球服务网络，彰显其对全球各主要地区零售商需求的坚定承诺。

欲了解更多有关利用基于RFID和EAS无缝连接供应链源头与零售店铺的解决方案，请访问先讯美资解决方案网站。

关于江森自控：

在江森自控 (NYSE:JCI)，我们致力于改善人们的生活、工作、学习和娱乐环境。作为智慧、健康和可持续建筑的全球领导者，我们的使命是重新构想建筑性能，服务于人类、场所和地球。

在近140年创新的骄人历史基础上，江森自控运用全面的数字化解决方案OpenBlue为医疗保健、教育、数据中心、机场、体育场和生产制造等众多领域实现未来蓝图。

如今，江森自控在全球150多个国家拥有100,000名专业员工，提供世界上最完整的建筑科技产品组合、软件和服务解决方案，旗下拥有多个业内值得信赖的品牌。

更多信息，请访问www.johnsoncontrols.com或登录社交平台关注“江森自控”。

关于先讯美资解决方案：

先讯美资解决方案是江森自控零售解决方案产品组合的全球领导者，提供安全、可靠和无缝的零售体验。50多年来，该品牌一直处于 行业快速发展的技术应用的前沿，在全球范围内重新定义零售业务，并将洞察力转化为行动。先讯美资解决方案提供防损、库存智能 和客流洞察解决方案的互联生态系统，与我们的服务和合作伙伴携手，支持世界各地的零售商以精确的方式进行创新和提升，从而连 接由数据驱动的成果，塑造零售业的未来。请访问先讯美资解决方案或关注我们的LinkedIn、X、YouTube频道和 “先讯美资解决方案” 微信公众号。