De terras antigas a um futuro inteligente: A 1ª Olimpíada Internacional de Humanoides tem início em Olímpia, Grécia

ATENAS, Grécia--(BUSINESS WIRE)--Neste ano, Olímpia, Grécia, berço dos Jogos Olímpicos, recebe a primeira Olimpíada Internacional de Humanoides. De 29 de agosto a 2 de setembro, na Academia Olímpica Internacional em Olímpia, robôs humonoides irão participar de demonstrações e jogos inspirados nas Olimpíadas, exibindo sua destreza e inteligência, enquanto líderes mundiais em robótica e IA irão compartilhar perspectivas através de palestras e oficinas com especialistas. Ao combinar valores, ética e ideais milenares com uma visão ousada para o futuro, o evento irá destacar como a criatividade humana e a robótica estão moldando o futuro.

Este encontro mundial reúne robôs humanoides de última geração em espetaculares vitrines criadas para cativar públicos de todas as idades e procedências enquanto seus criadores, pesquisadores, engenheiros, estudantes e visionários ampliam os limites do que as máquinas inteligentes podem fazer. Iniciado pela Acumino, pioneira em expandir Inteligência Robótica, e coorganizada com a Endeavor Greece, a organização que ajuda empreendedores de alto impacto a escalar e multiplicar seu impacto, o evento convida o mundo a presenciar como pessoas e máquinas podem aprender, evoluir e inspirar uns aos outros.

O que esperar?

Demonstrações interativas

Conheça de perto humanoides de ponta. Assista a demonstrações ao vivo, interaja com eles e aprenda como a IA os ajuda a se movimentar, se adaptar e solucionar problemas do mundo real, ao agregar valor à economia e à sociedade.

Palestras de especialistas

Ouça líderes mundiais em robótica e IA enquanto discutem o futuro da inteligência física, cooperação entre pessoas e robôs, bem como tecnologia ética.

IA física em robótica

Descubra como a IA física vem revolucionando indústrias mediante oficinas direcionadas.

Construindo robôs

Oficinas práticas onde os participantes, sobretudo estudantes e crianças, podem construir seus próprios robôs com a orientação de especialistas. Não é necessária experiência prévia.

Jogos inspirados nas Olimpíadas

Os humanoides irão participar de jogos como corrida, salto e lançamento de dardo, testando sua destreza, agilidade, além de coordenação sensorial e motora.

Por que é importante?

À medida que a IA e a robótica moldam o futuro, a Olimpíada Internacional de Humanoides nos convida a fazer uma pergunta mais profunda: não apenas o que as máquinas podem fazer, mas que tipo de futuro queremos desenvolver juntos. Este é um lugar para nos reunirmos, conectarmos com pesquisadores, construtores, sonhadores e pioneiros de todo o mundo e redefinirmos o que é possível.

Detalhes do evento

Datas: 29 de agosto a 2 de setembro de 2025

Local: Academia Olímpica Internacional, Olimpia, Grécia

Site: www.humanoidolympiad.org

Pré-inscrições já estão abertas: https://form.typeform.com/to/G8DNp8HC

Abertura oficial das inscrições: 12 de junho de 2025

Consultas de imprensa: press@humanoidolympiad.org

