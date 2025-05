Sephora präsentiert Lady Gaga-Kampagne „We Belong to Something Beautiful“ und spezielle Kooperationen während des World Pride Month

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Heute stellt Sephora mit Stolz seine Signature-Kampagne „We Belong To Something Beautiful“ im Rahmen einer Partnerschaft mit Haus Labs By Lady Gaga und der Born This Way Foundation vor.

Eine gemeinsame Vision: Lady Gaga und Sephora treten für Schönheit und Zugehörigkeit ein

Im Mittelpunkt dieser Kampagne steht ein neuer Film, in dem Lady Gaga ihre Vision von Schönheit als Teil einer menschlichen, inklusiven, lebensfrohen und inspirierenden Gemeinschaft präsentiert, in der alle sich selbst entdecken und frei entfalten können – ganz im Sinne der Mission von Sephora. Der Film befasst sich mit „Classes for Confidence“ – einem Programm, das Community-Mitglieder mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Schönheit und Storytelling zusammenführt.

„Bei Sephora verfolgen wir das Ziel, eine Welt der Inspiration und Inklusion zu fördern, in der jeder Mensch seine Schönheit zelebrieren kann“, erläutert Deborah Yeh, Global Chief Marketing Officer bei Sephora. „Die persönliche Geschichte von Lady Gaga liefert ein eindrucksvolles Beispiel für die Werte, die wir jeden Tag leben. Dass sie ihre eigenen Gedanken zu Sephora mit uns teilt, ist für uns ein unglaubliches Zeugnis.“

Sephora feiert den Pride Month und engagiert sich für die psychische Gesundheit junger Menschen über den Kindness in Community Fund

Vom 1. bis zum 30. Juni wird 1 US-Dollar (oder der entsprechende Betrag in der jeweiligen Landeswährung) aus jedem Verkauf eines Haus Labs-Produkts bei Sephora an die Born This Way Foundation* gespendet – eine gemeinnützige Organisation, die von Lady Gaga und ihrer Mutter Cynthia Germanotta gegründet wurde, um junge Menschen zu ermutigen und zu inspirieren, eine menschlichere und mutigere Welt mitzugestalten, die ihre psychische Gesundheit stärkt.

„Haus Labs basiert auf der Überzeugung, dass Kreativität und Selbstentfaltung Mittel zum Empowerment sind“, so Angela Simpson, Chief Marketing Officer von Haus Labs by Lady Gaga. „Das Anliegen dieser Kampagne ist es, sich so zu zeigen, wie man ist, und das zu schätzen, was jede und jeden von uns einzigartig macht. Wir sind überaus stolz darauf, gemeinsam mit Sephora die nächste Generation von Changemakern zu begleiten.“

Die Spenden gehen an den Kindness in Community Fund der Born This Way Foundation. Das von der jungen Generation geführte globale Förderprogramm unterstützt lokale Initiativen, die sich für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden junger Menschen einsetzen, indem es sichere Gemeinschaftsräume und Ressourcen bereitstellt, die ihren Bedürfnissen gerecht werden. Dies spiegelt den Willen von Sephora und der Born This Way Foundation wider, eine menschlichere und mutigere Welt für junge Menschen zu schaffen.

„Seit jeher wurde die Born This Way Foundation von der Leidenschaft und Führungsstärke junger Menschen getragen – eine Vision, die meine Tochter Lady Gaga und ich von Anfang an geteilt haben“, betont Cynthia Germanotta, Präsidentin und Mitbegründerin der Born This Way Foundation. „Es ist uns eine Ehre, mit Sephora und Haus Labs zusammenzuarbeiten, um noch mehr jungen Menschen zu vermitteln, dass sie wahrgenommen, respektiert und unterstützt werden.“

Sephora und die Born This Way Foundation laden die Öffentlichkeit dazu ein, Organisationen zu nominieren, die wichtige Arbeit für LGBTQIA+-Communitys leisten, die diese Fördermittel erhalten sollen. Die Nominierungen werden bis zum 30. Juni über die Website der Born This Way Foundation entgegengenommen. Die Begünstigten werden bis Dezember 2025 bekannt gegeben.

„Wir sind sehr erfreut, die Reichweite unserer Marke und unserer Community zu nutzen, um das Bewusstsein für Inklusion zu stärken und die Ziele des Kindness in Community Fund zu unterstützen. Wir hoffen, dank der Mobilisierung unserer 74 Millionen Mitglieder einiges bewirken zu können“, erklärt Deborah Yeh.

Aufgrund der globalen Präsenz von Sephora werden Spenden aus 20 Märkten weitergeleitet, in denen SEPHORA tätig ist, darunter Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong SAR, Italien, Kanada, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, die Schweiz, Serbien, Singapur, Spanien, Thailand, Tschechien und die USA.

*Bis zu 500.000 US-Dollar, nur in den USA.

„Brave Spaces“

Während des Pride Month wird Sephora zum zweiten Mal in Folge seine „Brave Spaces“* in ausgewählten Filialen weltweit einrichten, um Mitgliedern der LGBTQIA+-Community und ihren Unterstützerinnen und Unterstützern während des Pride Month eine geschützte Umgebung zu bieten, in der sie ihre Pride-Looks kreieren und, wenn sie möchten, nach den Feierlichkeiten wieder entfernen lassen können. Qualifizierte Sephora Beauty Advisors stehen im Mittelpunkt dieses Programms und beraten die Besucherinnen und Besucher, damit sie ihren Pride-Look individuell gestalten können. Brave Spaces zielt darauf ab, Menschen nicht nur während des Pride Month, sondern das ganze Jahr über zu unterstützen und zu inspirieren. Die Initiative bietet der LGBTQIA+-Community einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen und ihr wahres Ich in einer geschützten Umgebung zum Ausdruck bringen kann.

*Brave Spaces werden derzeit in ausgewählten Sephora-Filialen weltweit eingerichtet, darunter in 74 Städten in 21 Ländern – Kanada, USA, Brasilien, Mexiko, Frankreich, Tschechien, Polen, Großbritannien, Deutschland, Schweden, Dänemark, Schweiz, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Australien, Neuseeland, Hongkong, Thailand und Singapur.

