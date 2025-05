Sephora onthult de Lady Gaga “We Belong to Something Beautiful”-campagne en een speciale samenwerking tijdens de World Pride Month

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Vandaag onthult Sephora trots de “We Belong To Something Beautiful”-campagne met Haus Labs By Lady Gaga in partnerschap met de Born This Way Foundation.

Een gedeelde visie: Lady Gaga en Sephora promoten schoonheid en samenhorigheid

Centraal in deze campagne staat een nieuwe film waarin Lady Gaga haar visie van schoonheid deelt als onderdeel van een vriendelijke, inclusieve, gelukkige, inspirerende gemeenschap, waar iedereen veilig zichzelf kan ontdekken en uiten, in een weerspiegeling van Sephora’s doel en visie. De film belicht "Classes for Confidence", een programma dat leden van de gemeenschap samenbrengt rond een gedeelde passie voor schoonheid en verhalen vertellen.

“Bij Sephora is onze grote drijfveer ons doel om een wereld van inspiratie en inclusie aan te moedigen, waar iedereen zijn eigen schoonheid kan vieren,” verklaart Deborah Yeh, Global Chief Marketing Officer van Sephora. “Het persoonlijke verhaal van Lady Gaga is een prachtige illustratie van de waarden die wij elke dag promoten. Het is voor ons een ongelooflijke getuigenis om haar aan onze zijde te hebben nu zij haar eigen gevoel deelt over waar het bij Sephora allemaal om gaat.”

Sephora viert Pride door de geestelijke gezondheid van de jeugd te steunen via de Kindness in Community Fund

Van 1 juni tot en met 30 juni wordt $1 USD van elk product van Haus Labs gekocht bij Sephora (of het equivalent in de lokale valuta) geschonken aan de Born This Way Foundation*, een vereniging zonder winstoogmerk die gezamenlijk door Lady Gaga en haar moeder, Cynthia Germanotta, werd opgericht. Deze organisatie steunt en inspireert jonge mensen om aan een wereld te bouwen die vriendelijker en moediger is, en die hun geestelijke gezondheid steunt.

“Haus Labs is gebouwd op de overtuiging dat kunstzinnigheid en zelfuiting middelen zijn om sterker te worden,” verklaart Angela Simpson, Chief Marketing Officer van Haus Labs by Lady Gaga. “Deze campagne draait rond jezelf laten zien zoals je bent en vieren wat ieder van ons uniek maakt. We zijn trots om met Sephora in zee te gaan om de volgende generatie changemakers te steunen."

De schenkingen gaan naar de Kindness in Community Fund van Born This Way Foundation, een door de jeugd gedreven wereldwijd financieringsprogramma dat basisorganisaties financiert die de geestelijke gezondheid en het welzijn van jonge mensen steunt door veilige gemeenschapsruimtes en middelen te verschaffen die aan hun noden beantwoorden, in een weerspiegeling van het diepe engagement van zowel Sephora als de Born This Way Foundation om voor jonge mensen aan een wereld te bouwen die vriendelijker en moediger is.

“De Born This Way Foundation is altijd al gedreven door de passie en het leiderschap van jonge mensen, een visie die mijn dochter, Lady Gaga, en ik van in het begin deelden," verklaart Cynthia Germanotta, voorzitter en medeoprichter van de Born This Way Foundation. "We zijn vereerd om met Sephora en Haus Labs samen te werken om nog meer jonge mensen te bereiken met de boodschap dat zij gezien, gewaardeerd en gesteund zijn.”

Sephora en de Born This Way Foundation nodigen het publiek uit om organisaties te nomineren die voor LGBTQIA+ gemeenschappen voor een positieve impact zorgen, om deze subsidies te ontvangen. De nominaties worden tot 30 juni aanvaard via de website van de Born This Way Foundation, en de uiteindelijke begunstigden worden tegen december 2025 bekendgemaakt.

“We zijn trots om de kracht van ons merk en onze gemeenschap te kunnen benutten om bewustzijn rond inclusiviteit te vergroten en om de missie van de Kindness in Community Fund te steunen. We hopen een grote impact teweeg te brengen dankzij de mobilisatie van onze gemeenschap van 74 miljoen leden,” aldus Deborah Yeh.

Dankzij de wereldwijde armslag van Sephora zullen schenkingen worden doorgestuurd vanuit 20 markten waar SEPHORA actief is, met name Bulgarije, Canada, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongkong SAR, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten*.

*Tot max. $500.000 alleen in de VS.

Brave Spaces

Via Pride Month, en voor het tweede jaar op rij brengt Sephora haar “Brave Spaces”* opnieuw in een selectie winkels over de hele wereld, om een gastvrije omgeving te bieden aan leden en medestanders van de LGBTQIA+ gemeenschap tijdens Pride om veilig hun Pride-looks te creëren en, als zij dat willen, deze na de Pride-vieringen opnieuw te verwijderen. Getrainde Sephora Beauty Advisors staan in dit programma centraal en zullen bezoekers begeleiden en hen aanbieden om vrij hun Pride-looks te creëren. Geworteld in het steunen en inspireren van mensen, niet alleen tijdens Pride maar het hele jaar door, zal Brave Spaces aan de LGBTQIA+ gemeenschap een plaats bieden om hun ware zelf comfortabel te uiten in een gastvrije omgeving.

*Brave Spaces duiken over de hele wereld op in belangrijke Sephora-winkels, waaronder 74 steden in 21 markten — Canada, de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico, Frankrijk, de Tsjechische Republiek, Polen, het Vereningd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken, Zwitserland, Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Australië, Nieuw-Zeeland, Hongkong, Thailand en Singapore.

Over Sephora

Sephora is ’s werelds toonaangevende retailmerk van prestigieuze schoonheidsproducten. Met 56.000 gedreven werknemers actief in 35 markten, verbindt Sephora klanten en schoonheidsmerken binnen de meest vertrouwde en meest dynamische schoonheidsgemeenschap ter wereld. We staan ten dienste van een zeer geëngageerde gemeenschap van honderden miljoenen schoonheidsfollowers in ons wereldwijde omnichannel netwerk van meer dan 3.200 winkels en emblematische vlaggenschepen, en onze e-commerce en digitale platformen, om gepersonaliseerde en onderdompelende, vlotte ervaringen in elke touchpoint te bieden. Met onze curation van om en bij 500 merken en ons eigen label, Sephora Collection, bieden we een bijzonder unieke en verscheiden waaier van prestigieuze schoonheidsproducten, afgestemd op de behoeften van onze klanten, van parfum tot make-up, haarverzorging, huidverzorging en nog veel meer, waarmee we de wereld van prestigieuze schoonheid voortdurend herwerken.

Sinds onze oprichting in 1969 in Limoges, Frankrijk, en als onderdeel van de LVMH Group sinds 1997, hebben we de retailsector van prestigieuze schoonheidsproducten grondig veranderd. Op vandaag blijven we conventie doorbreken om onze missie verder te zetten om de manier waarop de wereld schoonheid ziet uit te breiden en om het buitengewone in ieder van ons tot zijn recht te laten komen.

Over de Born This Way Foundation

De Born This Way Foundation, die gezamenlijk door Lady Gaga en haar moeder, Cynthia Bissett Germanotta, werd opgericht, moedigt jonge mensen aan en inspireert hen om te bouwen aan een wereld die vriendelijker en moediger is en die hun mentale gezondheid en welzijn steunt. Op basis van de wetenschappelijke band tussen vriendelijkheid en geestelijke gezondheid en opgericht in partnerschap met jonge mensen, benut de Foundation onderzoek, programma's, financieringen en partnerschappen om jonge mensen te boeien en hen in contact te brengen met toegankelijke middelen voor de geestelijke gezondheid. Deze benadering komt tot leven via het verhalenplatform Channel Kindness, de opleidingscursus voor geestelijke gezondheid Be There Certificate, het door de jeugd geleide financieringsprogramma Kindness in Community Fund, en nog veel meer, waarmee elk jaar duizenden jonge mensen van over de hele wereld worden bereikt. Meer informatie: bornthisway.foundation.

