L'African Engineering and Technology Network signe son neuvième partenaire universitaire

KIGALI, Rwanda--(BUSINESS WIRE)--Carnegie Mellon University Africa annonce aujourd'hui que l'African Engineering and Technology Network (Afretec) a signé son neuvième partenaire universitaire, l'Universidade Agostinho Neto. Lancé en 2022, le réseau fournit un véhicule aux universités africaines axées sur la technologie pour s'engager dans une collaboration approfondie afin de stimuler la croissance numérique, de créer du développement technologique et de l'emploi, et de façonner le changement de politique.

Les membres du réseau Afretec couvrent l'ensemble du continent et comprennent la Carnegie Mellon University Africa (Rwanda), l'Al Akhawayn University (Maroc), l'American University in Cairo (Égypte), l'Université Cheikh Anta Diop (Sénégal), l'University of Lagos (Nigeria), l'University of Nairobi (Kenya), l'University of Rwanda, l'University of the Witwatersrand (Afrique du Sud), et désormais l'Universidade Agostinho Neto (Angola).

« Nous sommes fiers d’accueillir l’université Agostinho Neto au sein du réseau Afretec », déclare Conrad Tucker, directeur de la CMU-Africa et doyen associé aux affaires internationales-Afrique. « En tant que réseau, nous nous concentrons sur la croissance numérique panafricaine, ce qui signifie qu’il est essentiel que nous collaborions dans différentes langues et cultures du continent. »

Les objectifs du réseau Afretec portent sur trois domaines :

Produire des innovations critiques pertinentes au niveau local et des talents technologiques compétitifs à l'échelle mondiale

Développer un écosystème de création de connaissances numériques

Promouvoir une culture et un écosystème technologique au service des startups à travers l'Afrique

Située dans la capitale, Luanda, l’université Agostinho Neto est le plus ancien et le plus grand établissement public d’enseignement supérieur d’Angola. L'université a un engagement envers la modernisation, l'excellence académique et le développement durable de l'Angola et de l'Afrique. Pays lusophone, l'Angola a une population jeune et une forte demande pour l'ingénierie, l'informatique et les programmes axés sur la technologie. L'université a déjà commencé à collaborer avec le réseau et rejoindra les universités partenaires en s'engageant avec les parties prenantes à travers le continent pour travailler à la mission commune de la transformation numérique de l'Afrique.

À propos de l'African Engineering and Technology Network : l'Afretec est un réseau panafricain composé d'universités axées sur la technologie à travers le continent, qui travaillent ensemble pour conduire la transformation numérique de l'Afrique. Le réseau est dirigé par Carnegie Mellon University Africa. Pour en savoir plus, visitez www.afretec.org.

À propos du College of Engineering et de la CMU-Africa :

Le College of Engineering de la Carnegie Mellon University est un collège d'ingénierie de premier ordre qui est reconnu pour sa culture de collaboration dans la recherche et l'éducation. Le collège est bien connu pour travailler sur des problèmes d'importance scientifique et pratique. Notre culture de « créateur » est ancrée dans tout ce que nous faisons, ce qui conduit à de nouvelles approches et à des résultats transformateurs. Notre corps professoral de renom met l'accent sur la gestion de l'innovation et l'ingénierie pour générer des résultats transformateurs qui stimuleront la vitalité intellectuelle et économique de notre communauté, de notre nation et du monde.

Carnegie Mellon University Africa a été créée en 2011 dans le cadre d'un partenariat entre Carnegie Mellon et le gouvernement du Rwanda. CMU-Africa est la seule université de recherche américaine offrant ses diplômes de master avec un corps professoral, du personnel et des opérations à temps plein en Afrique. L'institution s'attaque à la pénurie critique de talents en ingénierie de haute qualité nécessaire pour accélérer la transformation économique du continent africain. Pour plus d'informations sur le College of Engineering en Afrique, visitez www.africa.engineering.cmu.edu.

