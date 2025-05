Resolve Therapeutics et la Duke Medical School lancent une étude observationnelle sur l'ARN libre de cellules chez les polytraumatisés

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Resolve Therapeutics, leader dans le domaine émergent des traitements à base d'acides nucléiques acellulaires, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec le département de chirurgie de l'école de médecine de l'Université de Duke afin d'analyser le rôle de l'ARN acellulaire (cfRNA) dans les polytraumatismes www.resolvetherapeutics.com. Un grand nombre de patients admis à l'hôpital chaque année souffrent de polytraumatismes, donc de blessures multiples mettant en jeu leur pronostic vital et nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Beaucoup de ces patients ont des résultats cliniques médiocres en raison du syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS). Le mécanisme du SIRS chez les patients polytraumatisés n'est pas complètement élucidé, mais on estime actuellement que les lésions tissulaires massives entraînent la libération de grandes quantités d'ARN dans le sang, entraînant une surcharge de l'activité de la RNase circulante qui protège les cellules des effets inflammatoires de l'ARNfc dans des circonstances normales. L'accumulation d'ARNc active plusieurs mécanismes essentiels à l'origine d'une inflammation locale et systémique entraînant une augmentation de la morbidité et de la mortalité.

En travaillant en étroite collaboration avec les plus grands chirurgiens traumatologues de l'Université Duke, Resolve et Duke mèneront une étude d'observation pour analyser la présence, la structure et le ciblage médicamenteux de l'ARNfc sur un échantillonage de patients polytraumatisés. Sur la base des résultats de ces travaux, un essai clinique de validation du concept avec la RSLV-132 (une protéine de fusion RNase Fc entièrement humaine et catalytiquement active) pourrait démarrer afin d'améliorer les résultats cliniques des patients polytraumatisés en éliminant les acides nucléiques inflammatoires circulants.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec les médecins scientifiques de niveau mondial de l'École de médecine de l'Université Duke et nous espérons que notre collaboration permettra d'améliorer les résultats pour les patients souffrant de polytraumatismes », a déclaré le Dr James Posada, CEO de Resolve Therapeutics. « La chirurgie de Duke offre un environnement unique, associant des soins de la meilleure qualité apportés aux patients à une expertise en recherche fondamentale et à une infrastructure permettant l'analyse moléculaire systématique des acides nucléiques inflammatoires véhiculés par le plasma ».

« La prévention de l'inflammation systémique chez les polytraumatisés constituerait un grand pas en avant dans le paradigme de traitement de ces patients », a déclaré Allan D. Kirk, MD, PhD, président du département de chirurgie de l'université Duke. « Nous nous réjouissons de collaborer avec Resolve et d'en apprendre davantage sur les mécanismes sous-jacents de l'inflammation chez les patients gravement blessés », a-t-il ajouté.

À propos de la RSLV-132

La protéine RSLV-132 est un médicament biologique sûr, entièrement humain, non immunosuppresseur et non immunogène, dont la demi-vie sérique est de trois semaines. Ce médicament est composé d'une RNase humaine catalytiquement active fusionnée à une région Fc modifiée d'une IgG1 humaine. Il est conçu pour continuer à circuler et digérer l'ARN pathogène extracellulaire dans les maladies où la présence d'ARNcf entraîne le processus inflammatoire. La RSLV-132 s'est avérée sûre dans cinq essais cliniques et a démontré une amélioration des symptômes auto-immunes dans des essais cliniques de Phase 2 dans le lupus érythémateux disséminé et le syndrome de Sjögren.

À propos de Resolve Therapeutics

Resolve est une société biopharmaceutique à l'avant-garde du domaine émergent des acides nucléiques acellulaires dans les maladies. Nous développons la RSLV-132 et la RSLV-145 dans une large gamme de maladies aiguës et chroniques qui sont régies par l'ARN et l'ADN acellulaires et les pièges extracellulaires des neutrophiles (NETs). Pour de plus amples informations ou pour discuter de nos programmes, veuillez consulter le site suivant : https://resolvetherapeutics.com/

