Andersen Consulting annonce l’intégration de Stratence Partners à son réseau mondial

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce sa plateforme grâce à un accord de collaboration avec Stratence Partners, cabinet de conseil basé au Royaume-Uni. Celui-ci accompagne les entreprises internationales dans l’accroissement de leur part de marché et l’amélioration de leur rentabilité en misant sur l’excellence en matière de tarification, l’optimisation stratégique, l’efficacité commerciale et la transformation numérique.

Grâce à une approche orientée résultats et à un engagement constant en faveur d’un changement durable, Stratence Partners accompagne ses clients à travers une combinaison unique de conseil, de management de transition et de formation. Cette offre est renforcée par des méthodologies exclusives, des solutions avancées de gestion et de science des données (IA), ainsi que par des outils et systèmes spécialisés.

« Notre collaboration avec Andersen Consulting constitue une étape majeure pour notre entreprise, » a déclaré Fernando Ventureira, directeur général de Stratence Partners. « Dans nos missions auprès de clients de haut niveau à travers le monde, nous constatons que leurs besoins vont bien au-delà de la tarification stratégique et de l’excellence opérationnelle. Ils recherchent des solutions globales, de la plus haute qualité. La réputation d’excellence d’Andersen et sa plateforme mondiale intégrée en font un partenaire idéal. Ensemble, nous sommes parfaitement positionnés pour aider les organisations non seulement à s’adapter au changement, mais à en devenir les moteurs, et ce en leur apportant clarté stratégique, performance opérationnelle et croissance durable ».

Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d’Andersen, a ajouté : « L’expertise sectorielle et les cadres innovants de Stratence s’accordent parfaitement avec nos capacités existantes, non seulement en matière de conseil, mais également dans les domaines fiscal, juridique et de l’évaluation. Outre leur forte adéquation culturelle, les compétences de Fernando et de son équipe viennent consolider notre modèle de service homogène et multidimensionnel. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services couvrant la stratégie d’entreprise, les opérations commerciales, la technologie, la transformation par l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en capital humain. Andersen Consulting s’intègre pleinement au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de niveau mondial en conseil, fiscalité, droit, évaluation, mobilité internationale et accompagnement stratégique. Cette plateforme rassemble plus de 20 000 professionnels dans plus de 500 implantations à travers le monde, grâce à un réseau de cabinets membres et collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit ses services de conseil à l’échelle internationale via ce réseau intégré.

