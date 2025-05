Andersen Consulting voegt Stratence Partners toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt haar platform uit via een samenwerkingsakkoord met Stratence Partners, een consultingbedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk dat bedrijven van over de hele wereld advies verleent om hun marktaandeel te verbeteren en winstgevendheid te bevorderen aan de hand van een uitmuntende prijsbepaling, optimalisatie van de strategie, commerciële doeltreffendheid en digitale transformatie.

Met een resultaatgerichte aanpak en een engagement voor duurzame verandering, steunt Stratence Partners klanten aan de hand van een unieke mix van consulting, interim management en trainingservices, vergezeld van eigen methodologieën en datamanagement, datascience (AI), tools en systeemoplossingen.

“Met Andersen Consulting samenwerken is een interessante stap voor ons bedrijf,” aldus Fernando Ventureira, algemeen directeur van Stratence Partners. “In ons werk met C-Suite klanten over de hele wereld, erkennen wij dat hun noden verder gaan dan strategische prijsbepaling en operationele uitmuntendheid. Onze klanten waarderen one-stop oplossingen van de hoogste kwaliteit en de sterke reputatie en het geïntegreerde wereldwijde platform van Andersen, waardoor zij een ideale bondgenoot zijn. Samen zijn we goed gepositioneerd om organisaties te helpen om zich niet alleen aan veranderingen aan te passen, maar om die in goede banen te leiden en zo strategische duidelijkheid, operationele uitmuntendheid en winstgevende groei te leveren.”

Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen, voegt hieraan toe: “Stratence’s expertise in de sector en haar innovatieve kaders vormen een sterke aanvulling voor onze bestaande capaciteiten, niet alleen op gebied van consulting, maar ook wat betreft belastingen, juridische zaken en waardebepaling. Naast de verrijking met een geweldige culturele afstemming, versterken de capaciteiten van Fernando en zijn team ons naadloze, multidimensionale servicemodel.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat voorziet in een uitgebreid dienstenaanbod, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consulting, belastingen, regelgeving, waardering, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende kantoren. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn aangesloten en samenwerkende kantoren overal ter wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.