Du site antique à un avenir intelligent : lancement de la première Olympiade internationale des humanoïdes à Olympie, en Grèce

ATHÈNES, Grèce--(BUSINESS WIRE)--Cette année, Olympie, en Grèce, le berceau des Jeux olympiques, accueille la première Olympiade internationale des humanoïdes. Du 29 août au 2 septembre, à l'Académie Internationale olympique à Olympie, des robots humanoïdes participeront à des démonstrations et à des jeux d'inspiration olympique, mettant en valeur leur dextérité et leur intelligence, tandis que des leaders mondiaux de la robotique et de l'IA feront part de leurs connaissances dans le cadre de conférences et d'ateliers d'experts. Alliant valeurs, éthique et idéaux millénaires à une vision audacieuse de l'avenir, l'événement mettra en avant la manière dont la créativité humaine et la robotique modèlent l'avenir.

Ce rassemblement mondial réunit des robots humanoïdes d'avant-garde dans des expositions spectaculaires conçues pour captiver des publics de tous âges et de tous horizons, tandis que leurs créateurs, chercheurs, ingénieurs, étudiants et visionnaires repoussent les limites de ce que peuvent faire les machines intelligentes. Initié par Acumino, une entreprise pionnière dans le domaine de l'intelligence robotique, et co-organisé avec Endeavor Greece, l'entreprise qui aide les entrepreneurs à amplifier et multiplier leur impact, cet événement invite le monde à voir comment les humains et les machines peuvent apprendre, évoluer et s'inspirer mutuellement.

À quoi s'attendre :

Démos interactives

Approchez-vous des humanoïdes à l'avant-garde de la technologie. Regardez des démos en direct, interagissez avec eux et découvrez comment l'IA leur permet de se déplacer, de s'adapter et de résoudre des problèmes réels, apportant ainsi une valeur ajoutée à l'économie et à la société.

Paroles d'experts

Soyez à l'écoute des leaders mondiaux de la robotique et de l'IA abordant l'avenir de l'intelligence physique, de la collaboration homme-robot et des technologies éthiques.

L'IA physique en robotique

Découvrez comment l'IA physique révolutionne les industries en participant à des ateliers ciblés.

Construction de robots

Ateliers pratiques où les participants, en particulier les étudiants et les enfants, peuvent construire leurs propres robots avec l'aide d'experts. Aucune expérience préalable n'est nécessaire.

Jeux d'inspiration olympique

Les humanoïdes participeront à des jeux comme le sprint, le saut et le lancer de javelot, en testant leur dextérité, leur agilité et leur coordination sensorimotrice.

Pourquoi c'est important

Alors que l'IA et la robotique modèlent l'avenir, l'Olympiade internationale des humanoïdes nous invite à nous poser une question de fond, à savoir non seulement ce que les machines peuvent faire, mais aussi le type d'avenir que nous voulons concevoir ensemble. C'est l'occasion de se réunir, de se connecter avec des chercheurs, des constructeurs, des rêveurs et des pionniers du monde entier et de redéfinir le possible.

Renseignements sur l'évènement

Dates : 29 août – 2 septembre 2025

Lieu : Académie Internationale olympique, Olympie, Grèce

Site Web : www.humanoidolympiad.org

Préinscription ouverte : https://form.typeform.com/to/G8DNp8HC

Ouverture des inscriptions officielles : 12 juin 2025

Demandes des médias : press@humanoidolympiad.org

