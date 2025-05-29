從古老聖地邁向智慧未來：首屆國際人形機器人奧林匹亞競賽於希臘奧林匹亞揭幕

希臘雅典--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今年，奧運會的發源地，希臘奧林匹亞，迎來了首屆國際人形機器人奧林匹亞競賽。 8月29日至9月2日，在奧林匹亞的國際奧林匹克學院，人形機器人將參與示範表演及奧運啟發的競賽，展現其靈巧性與智慧；同時，全球機器人與人工智慧領域的領袖也將透過專家講座與研討會分享洞見。這場盛會融合了千年來的價值觀、精神與理想，並展望未來大膽願景，突顯人類創造力與機器人技術如何共同塑造未來。

這場全球盛會匯聚了尖端人形機器人，透過精心設計的精彩展示吸引各年齡層與背景的觀眾；與此同時，這些機器人的創造者——研究人員、工程師、學生與遠見者們，正不斷突破智慧機器的極限。該活動由機器人智能領域的先驅企業Acumino發起，並與致力於協助高影響力企業家擴大規模、倍增影響力的Endeavor Greece聯合主辦，誠邀全球共同見證人類與機器如何相互學習、共同進化並彼此啟迪。

活動亮點：

互動展示

近距離接觸尖端人形機器人。觀看即時演示、與機器人互動，了解其人工智慧系統如何協助它們移動、適應並解決現實問題，為經濟與社會創造價值。

專家講座

聆聽全球機器人與人工智慧領域領袖的深度分享，探討「實體智慧」的未來發展、人機協作模式，以及科技倫理等重要議題。

機器人實體人工智慧應用

透過主題工作坊，探索實體人工智慧如何顛覆各產業發展。

機器人實作工作坊

專為學生與孩童設計的實作課程，在專家指導下親手組裝專屬機器人，無需任何基礎經驗。

奧運主題競技賽

人形機器人將參與短跑、跳躍及標槍等項目，全面測試其靈巧度、敏捷性與感覺運動協調能力。

活動核心意義

當人工智慧與機器人技術正重塑未來之際，國際人形機器人奧林匹亞競賽引領我們探討更深層的命題——不僅是機器能做什麼，更是人類該共同創造怎樣的未來。這是一個匯聚全球研究人員、建造者、夢想家與先驅者的平台，讓我們攜手重新定義科技的可能性邊界。

活動詳細資訊

日 期：2025年8月29日至9月2日

地點：希臘奧林匹亞國際奧林匹克學院

網站：www.humanoidolympiad.org

現已開放提前報名：https://form.typeform.com/to/G8DNp8HC

官方報名開放時間：2025年6月12日

媒體諮詢： press@humanoidolympiad.org

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