Resolve Therapeutics und Duke Medical School beginnen Beobachtungsstudie zu zellfreier RNA bei Polytrauma-Patienten

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Resolve Therapeutics, ein führendes Unternehmen auf dem aufstrebenden Gebiet der zellfreien Nukleinsäuretherapeutika, gab heute eine Zusammenarbeit mit der Abteilung für Chirurgie der Duke University School of Medicine bekannt, um die Rolle der zellfreien RNA (cfRNA) bei Polytrauma zu untersuchen www.resolvetherapeutics.com. Eine beträchtliche Anzahl der jährlich ins Krankenhaus eingelieferten Traumapatienten erleidet ein Polytrauma mit mehreren lebensbedrohlichen Verletzungen, die einen sofortigen chirurgischen Eingriff erfordern. Bei vielen dieser Patienten sind die klinischen Ergebnisse aufgrund des systemischen Entzündungsreaktionssyndroms (SIRS) schlecht. Der Mechanismus des SIRS bei Polytraumapatienten ist noch nicht vollständig geklärt, doch geht man derzeit davon aus, dass massive Gewebeverletzungen zur Freisetzung großer RNA-Mengen ins Blut führen, die die Aktivität der zirkulierenden RNase überwältigen, welche die Zellen unter normalen Umständen vor den entzündlichen Auswirkungen der cfRNA schützt. Die sich ansammelnde cfRNA aktiviert mehrere Schlüsselmechanismen, die lokale und systemische Entzündungen auslösen, was zu einer erhöhten Morbidität und Mortalität führt.

In enger Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Unfallchirurgen der Duke University werden Resolve und Duke eine Beobachtungsstudie durchführen, um das Vorhandensein, die Struktur und die medikamentöse Wirkung von cfRNA in einer ausgewählten Gruppe von Polytrauma-Patienten zu analysieren. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Arbeit kann eine klinische Studie mit RSLV-132 (einem vollständig humanen, katalytisch aktiven RNase-Fc-Fusionsprotein) durchgeführt werden, um die klinischen Ergebnisse für Polytraumapatienten durch die Entfernung zirkulierender entzündlicher Nukleinsäuren zu verbessern.

„Wir sind begeistert, mit den erstklassigen Wissenschaftlern der Duke University School of Medicine zusammenzuarbeiten und hoffen, dass unsere gemeinsame Arbeit zu einer Verbesserung der Ergebnisse für Patienten mit Polytrauma führen wird“, kommentierte Dr. James Posada, Chief Executive Officer von Resolve Therapeutics. „Die Duke Surgery bietet ein einzigartiges Umfeld, das eine hochmoderne Patientenversorgung mit der Expertise und Infrastruktur der Grundlagenforschung verbindet, um eine systematische molekulare Analyse von Entzündungsnukleinsäuren aus dem Plasma zu ermöglichen.“

„Die Verhinderung systemischer Entzündungen bei Polytrauma wäre ein großer Fortschritt im Behandlungsparadigma dieser Patienten“, sagte Dr. Allan D. Kirk, Leiter der Chirurgischen Abteilung der Duke University. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Resolve und darauf, mehr über die zugrunde liegenden Entzündungsmechanismen bei Schwerverletzten zu erfahren“, fügte er hinzu.

Über RSLV-132

RSLV-132 ist ein sicheres, vollständig humanes, nicht immunsuppressives, nicht immunogenes, biologisches Arzneimittel mit einer dreiwöchigen Serum-Halbwertszeit. Das Medikament besteht aus katalytisch aktiver menschlicher RNase, die mit einer modifizierten Fc-Region des menschlichen IgG1 verbunden ist. Es ist so konzipiert, dass es im Blutkreislauf verbleibt und extrazelluläre pathogene RNA bei Krankheiten verdaut, bei denen das Vorhandensein von cfRNA den Entzündungsprozess antreibt. RSLV-132 hat sich in fünf klinischen Studien als sicher erwiesen und in klinischen Phase-2-Studien sowohl bei systemischem Lupus erythematodes als auch beim Sjögren-Syndrom eine Verbesserung der Autoimmunsymptome gezeigt.

Über Resolve Therapeutics

Resolve ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf dem aufstrebenden Gebiet der zellfreien Nukleinsäuren bei Krankheiten führend ist. Wir entwickeln RSLV-132 und RSLV-145 für ein breites Spektrum von akuten und chronischen Krankheiten, die durch zellfreie RNA, zellfreie DNA und Neutrophil Extracellular Traps (NETs) ausgelöst werden. Für weitere Informationen oder zur Besprechung unserer Programme besuchen Sie uns bitte auf: https://resolvetherapeutics.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.