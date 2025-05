A Sephora bemutatja Lady Gaga „We Belong to Something Beautiful” kampányát és különleges együttműködését a World Pride hónap során

PÁRIZS--(BUSINESS WIRE)--A mai napon a Sephora büszkén leplezte le a Haus Labs By Lady Gaga a Born This Way Alapítvánnyal együttműködésben megalkotott „We Belong To Something Beautiful” kampányát.

A közös vízió: Lady Gaga és a Sephora a szépség és összetartozás támogatói

A kampány középpontjában egy új film áll, amelyben Lady Gaga egy kedves, befogadó, örömteli, inspiráló közösség részeként megosztja a szépségről alkotott elképzelését, ahol mindenki biztonságosan felfedezheti és kifejezheti önmagát, ami a Sephora célját és jövőképét tükrözi. A film kiemeli a „Classes for Confidence” programot, amely a közösség tagjait a szépség és a történetmesélés iránti közös szenvedély mögött sorakoztatja fel.

„A Sephoránál az a célunk, hogy egy olyan inspiráló és befogadó világot teremtsünk, ahol mindenki ünnepelheti saját szépségét.” - árulta el Deborah Yeh, a Sephora globális marketing igazgatója. „Lady Gaga személyes története pompásan illusztrálja az általunk nap mint nap hirdetett értékeket, és az, hogy megosztja saját érzéseit arról, hogy miről szól a Sephora, hihetetlen tanúságtétel számunkra.”

A Sephora a Kindness in Community Fund nevű közösségi alapon keresztül a fiatalok mentális egészségének támogatásával ünnepli a Pride-ot

Június 1. és június 30. között minden, a Sephorában vásárolt Haus Labs termékből 1 USD-t (vagy ezzel egyenértékű összeget helyi pénznemben) a Lady Gaga és édesanyja, Cynthia Germanotta által alapított Born This Way Foundation* nonprofit szervezetnek ajánlják fel, amely felhatalmazza és arra inspirálja a fiatalokat, hogy olyan kedvesebb és bátrabb világot építsenek, amely mentális egészségüket támogatja.

„A Haus Labs azon a meggyőződésen alapszik, hogy a művészet és az önkifejezés a felhatalmazás eszközei” - mondta el Angela Simpson, a Haus Labs by Lady Gaga marketing igazgatója. „Ez a kampány arról szól, hogy vállaljuk fel önmagunkat, és ünnepeljük azt, ami mindannyiunkat egyedivé tesz. Büszkék vagyunk arra, hogy a Sephora-val együttműködésben a változást előidézők következő generációját támogathatjuk."

Az adományokat a Born This Way Alapítvány fiatalok által irányított globális támogatási programja, a Kindness in Community Fund nevű alap kapja, amely olyan alulról építkező szervezeteket finanszíroz, amelyek a fiatalok mentális egészségét és jólétét támogatják azáltal, hogy az igényeiknek megfelelő, biztonságos közösségi tereket és erőforrásokat biztosítanak, és ezzel tükrözik a Sephora és a Born This Way Alapítvány mély elkötelezettségét az iránt, hogy egy kedvesebb, bátrabb világot építsenek a fiatalok számára.

„A Born This Way Alapítványt mindig is a fiatalok szenvedélye és vezetése hajtotta, egy olyan víziót, amelyen lányommal, Lady Gagával a kezdetektől fogva osztoztunk." - nyilatkozta Cynthia Germanotta, a Born This Way Alapítvány elnöke és társalapítója. „Megtiszteltetés számunkra, hogy a Sephora és a Haus Labs partnereiként még több fiatalt érhetünk el azzal az üzenettel, hogy látják, értékelik és támogatják őket.”

A Sephora és a Born This Way Alapítvány felkéri a lakosságot, hogy olyan szervezeteket jelöljenek ezen támogatások elnyerésére, amelyek pozitív hatást gyakorolnak az LMBTQIA+ közösségekre. A jelöléseket a Born This Way Alapítvány weboldalán keresztül lehet megtenni június 30-ig, a végső kedvezményezettek pedig 2025 decemberéig lesznek nyilvánosságra hozva.

„Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy márkánk és közösségünk erejét kiaknázva felhívhatjuk a figyelmet a befogadásra, és támogathatjuk a Kindness in Community alap küldetését. Reméljük, hogy 74 millió tagot számláló közösségünk mozgósításával óriási hatást érhetünk el” - árulta el Deborah Yeh.

A Sephora globális hálózata révén az adományokat 20 olyan piacról irányítják, ahol a SEPHORA működik, beleértve Bulgáriát, Kanadát, Csehországot, Dániát, Franciaországot, Németországot, Görögországot, Hongkong KKT-t, Olaszországot, Lengyelországot, Portugáliát, Romániát, Szerbiát, Szingapúrt, Spanyolországot, Svédországot, Svájcot, Thaiföldet, az Egyesült Királyságot, illetve az Egyesült Államokat*.

*Maximum 500 000 USD-ig csak az Egyesült Államokban.

Brave Spaces

A Pride hónapon keresztül, immáron a második egymást követő évben, a Sephora visszahozza a „Brave Spaces” * tereket a kiválasztott üzleteibe világszerte, hogy barátságos környezetet teremtsen az LMBTQIA+ közösség tagjai és a Pride szövetségesei számára, ahol biztonságosan kialakíthatják Pride megjelenésüket, és ha úgy kívánják, a Pride-ünnepek után eltávolíthatják őket. A program középpontjában képzett Sephora szépségtanácsadók állnak, akik támogatják a látogatókat abban, hogy szabadon megalkothassák Pride megjelenésüket. A Brave Spaces, amely nemcsak a Pride ideje alatt, hanem egész évben az emberek támogatásában és inspirációjában gyökerezik, olyan helyet biztosít az LMBTQIA+ közösség számára, ahol barátságos környezetben kifejezhetik valódi énjüket.

*A Brave Spaces világszerte felbukkan a legfontosabb Sephora üzletekben, köztük 21 piac 74 városában – Kanadában, az Egyesült Államokban, Brazíliában, Mexikóban, Franciaországban, a Csehországban, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Svédországban, Dániában, Svájcban, Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Hongkongban, Thaiföldön és Szingapúrban.

Amit a Sephoráról tudni érdemes...

A Sephora a világ vezető globális presztízsű szépségápolási kiskereskedelmi márkája. A 35 piacon dolgozó 56 000 szenvedélyes alkalmazottjával a Sephora összeköti a vásárlókat és a szépségápolási márkákat a világ legmegbízhatóbb és legdinamikusabb szépségápolási közösségén belül. Több mint 3200 üzletből és ikonikus zászlóshajóból álló globális omnichannel hálózatunkon, valamint e-kereskedelmi és digitális platformjainkon egy több százmillió szépségkövetőből álló, elkötelezett közösséget szolgálunk ki, akik számára minden érintkezési ponton személyre szabott és immerzív, tökéletes élményt kínálunk. Közel 500 válogatott márkával, valamint saját márkánk, a Sephora Collection segítségével a legegyedibb és legváltozatosabb presztízs szépségápolási termékek választékát kínáljuk vásárlóink igényeihez igazítva, az illatoktól a sminken és hajápoláson át a bőrápolásig, és azon túl is, miközben folyamatosan újragondoljuk a presztízs szépség világát.

A franciaországi Limoges-ban, 1969-ben történt megalakulásunktól kezdve, illetve 1997 óta az LVMH csoport tagjaként felráztuk a presztízs szépségápolás kiskereskedelmi ágazatát. A konvenciókkal szakítva küldetésünk célja továbbra is az, hogy kitágítsuk a világ látásmódját a szépségről, és megerősítsük a rendkívülit mindannyiunkban.

Amit a Born This Way Alapítványról tudni érdemes...

A Born This Way Alapítvány, amelynek társalapítója és vezetője Lady Gaga és édesanyja, Cynthia Bissett Germanotta, felhatalmazza és inspirálja a fiatalokat, hogy olyan kedvesebb és bátrabb világot építsenek, amely mentális egészségüket és jólétüket támogatja. A kedvesség és a mentális egészség közötti tudományos kapcsolatra alapozva és a fiatalokkal partnerségben, az alapítvány felhasználja a kutatást, a programokat, a támogatásokat és a partnerségeket, hogy bevonja a fiatalokat, és összekapcsolja őket a hozzáférhető mentálhigiénés erőforrásokkal. Ez a megközelítés a Channel Kindness mesemondó platformon, a Be There Certificate mentálhigiénés tréningen, a Kindness in Community Fund ifjúsági támogatási alapon és még számos más programon keresztül kel életre, amelyek évente több ezer fiatalhoz jutnak el szerte a világon. További információ a bornthisway.foundation oldalon érhető el.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.