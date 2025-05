Sephora prezentuje kampanię Lady Gagi „We Belong to Something Beautiful” oraz specjalną współpracę w ramach światowych obchodów Pride Month.

PARYŻ--(BUSINESS WIRE)--W dniu dzisiejszym Sephora z dumą prezentuje swoją kampanię „We Belong To Something Beautiful” we współpracy z Haus Labs By Lady Gaga i fundacją Born This Way Foundation.

Wspólna wizja: Lady Gaga i Sephora wspierają piękno i poczucie przynależności

Sercem tej kampanii jest nowy film, w którym Lady Gaga dzieli się swoją wizją piękna jako przynależności do życzliwej, inkluzywnej, radosnej, inspirującej społeczności, w której każdy może bezpiecznie odkrywać i wyrażać siebie, co stanowi odzwierciedlenie celu i wizji marki Sephora. Film podkreśla rolę programu „Classes for Confidence”, który łączy członków społeczności poprzez wspólną pasję do piękna i opowiadania historii.

„W Sephora kierujemy się celem, jakim jest wspieranie świata opartego na inspiracji i włączeniu społecznym, gdzie każdy może celebrować swoje piękno” - powiedziała Deborah Yeh, Global Chief Marketing Officer w Sephora.„Osobista historia Lady Gagi stanowi wspaniałą ilustrację wartości, które promujemy każdego dnia, a dzielenie się przez nią swoimi odczuciami na temat tego, czym naprawdę jest Sephora, jest dla nas niesamowitym świadectwem”.

Sephora świętuje miesiąc Pride, wspierając zdrowie psychiczne młodzieży za pośrednictwem funduszu Kindness in Community Fund

Od 1 do 30 czerwca 1 USD z każdego produktu Haus Labs zakupionego w Sephora (lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie) zostanie przekazane na rzecz Born This Way Foundation*, organizacji non-profit współtworzonej przez Lady Gagę i jej matkę, Cynthię Germanottę, która motywuje i inspiruje młodych ludzi do budowania bardziej przyjaznego i odważnego świata, który będzie wspierał ich zdrowie psychiczne.

„Marka Haus Labs została zbudowana w oparciu o przekonanie, że artyzm i wyrażanie siebie stanowią narzędzia dające siłę do działania” - powiedziała Angela Simpson, Chief Marketing Officer w Haus Labs by Lady Gaga. „Ta kampania promuje bycie sobą i celebrowanie tego, co czyni każdego z nas wyjątkowym. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Sephora, aby wspierać kolejne pokolenie osób, które zmieniają świat”.

Darowizny zostaną przekazane na rzecz funduszu Kindness in Community Fund fundacji Born This Way, globalnego programu przyznawania grantów kierowanego przez młodych ludzi, który wspiera oddolne organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym i dobrym samopoczuciem młodych ludzi poprzez udostępnianie bezpiecznych przestrzeni społecznych i zasobów dostosowanych do ich potrzeb, odzwierciedlając głębokie zaangażowanie zarówno firmy Sephora, jak i fundacji Born This Way w budowanie bardziej przyjaznego i odważnego świata dla młodych ludzi.

„Fundacja Born This Way zawsze czerpała energię z pasji i przywództwa młodych ludzi, co od samego jej początku stanowiło wspólną wizję moją i mojej córki, Lady Gagi” - powiedziała Cynthia Germanotta, prezes i współzałożycielka Fundacji Born This Way. „Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z markami Sephora i Haus Labs, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby młodych ludzi z przesłaniem, że są dostrzegani, cenieni i wspierani”.

Sephora i fundacja Born This Way Foundation zapraszają opinię publiczną do zgłaszania organizacji mających pozytywny wpływ na społeczności LGBTQIA+, które mogą otrzymać granty. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fundacji Born This Way Foundation do 30 czerwca, a lista beneficjentów grantów zostanie ogłoszona do grudnia 2025 roku.

„Jesteśmy dumni, że możemy wykorzystać siłę naszej marki i naszej społeczności, aby podnosić świadomość na temat inkluzywności i wspierać misję funduszu Kindness in Community Fund. Mamy nadzieję wywrzeć duży wpływ dzięki mobilizacji naszej liczącej 74 miliony członków społeczności” - powiedziała Deborah Yeh.

Dzięki globalnemu zasięgowi Sephora darowizny będą przekazywane z 20 rynków, na których działa SEPHORA, w tym z Bułgarii, Kanady, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Grecji, Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych*.

*Maksymalnie do 500 000 USD tylko w USA.

Brave Spaces

Podczas miesiąca Pride Month, drugi rok z rzędu, Sephora przywróci tzw. „Brave Spaces” * w wybranych sklepach na całym świecie, aby zaoferować członkom społeczności LGBTQIA+ i ich sympatykom przyjazne otoczenie, gdzie będą mogli bezpiecznie stworzyć swoje stylizacje Pride i, jeśli zechcą, usunąć je po zakończeniu obchodów Pride. Przeszkoleni konsultanci Sephora Beauty Advisors będą w samym sercu tego programu, udzielając wskazówek i oferując odwiedzającym swobodne tworzenie stylizacji Pride. Program Brave Spaces, zakorzeniony głęboko w idei wspierania i inspirowania ludzi nie tylko podczas Pride, ale przez cały rok, zapewni społeczności LGBTQIA+ przestrzeń, w której będą mogli czuć się komfortowo, wyrażając swoje prawdziwe „ja” w przyjaznym otoczeniu.

*Brave Spaces pojawią się w kluczowych sklepach Sephora na całym świecie, w tym w 74 miastach na 21 rynkach – w Kanadzie, USA, Brazylii, Meksyku, Francji, Czechach, Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Danii, Szwajcarii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Australii, Nowej Zelandii, Hongkongu, Tajlandii i Singapurze.

Informacje o marce Sephora

Sephora jest wiodącą globalną prestiżową marką zajmującą się sprzedażą detaliczną kosmetyków. Zatrudniając 56 000 pełnych pasji pracowników na 35 rynkach, Sephora łączy klientów i marki kosmetyczne w ramach najbardziej zaufanej i dynamicznej społeczności kosmetycznej na świecie. Obsługujemy wysoce zaangażowaną społeczność setek milionów miłośników piękna w ramach naszej globalnej wielokanałowej sieci ponad 3200 sklepów i kultowych flagowych marek, a także za pośrednictwem naszych platform e-commerce i platform cyfrowych, oferując spersonalizowane, immersyjne i bezproblemowe wrażenia w obrębie każdego punktu kontaktu. Nasza oferta obejmuje blisko 500 marek i własną linię Sephora Collection, dzięki czemu oferujemy najbardziej unikalną i zróżnicowaną gamę prestiżowych produktów kosmetycznych, dostosowanych do potrzeb naszych klientów, począwszy od kompozycji zapachowych po kosmetyki do makijażu, pielęgnacji włosów, pielęgnacji skóry i nie tylko, ponieważ nieustannie na nowo definiujemy świat prestiżowego piękna.

Od momentu powstania w 1969 roku w Limoges we Francji, a od 1997 roku jako część Grupy LVMH, rewolucjonizujemy branżę sprzedaży detalicznej kosmetyków prestiżowych. Dzisiaj nadal przełamujemy schematy, aby realizować naszą misję poszerzania sposobów, w jakie ludzie postrzegają piękno i podkreślania tego, co w każdym z nas niezwykłe.

Informacje o fundacji Born This Way Foundation

Fundacja Born This Way Foundation, współzałożona i prowadzona przez Lady Gagę i jej matkę, Cynthię Bissett Germanottę, motywuje i inspiruje młodych ludzi do budowania bardziej przyjaznego i odważnego świata, który będzie wspierał ich zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. Fundacja, bazując na naukowym związku pomiędzy życzliwością a zdrowiem psychicznym i zbudowana we współpracy z młodymi ludźmi, wykorzystuje badania, programy, udzielanie grantów i partnerstwa, aby docierać do młodych ludzi i zapewniać im dostęp do zasobów związanych ze zdrowiem psychicznym. Podejście to urzeczywistnia się poprzez platformę storytellingową Channel Kindness, kurs szkoleniowy w zakresie zdrowia psychicznego Be There Certificate, prowadzony przez młodych ludzi program grantowy Kindness in Community Fund i wiele innych inicjatyw, które każdego roku docierają do tysięcy młodych ludzi na całym świecie. Dowiedz się więcej na stronie bornthisway.foundation.

