Sephora携手Lady Gaga发布“We Belong to Something Beautiful”广告活动以及全球骄傲月特别合作项目

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Sephora在今天携手Haus Labs By Lady Gaga,并联合天生完美基金会(Born This Way Foundation),隆重推出其标志性活动——“We Belong To Something Beautiful”。

共同愿景:Lady Gaga与Sephora携手倡导美丽与归属感

此次活动围绕一部全新影片展开,片中Lady Gaga分享了她对美丽的理解,即美丽是充满善意、包容、欢乐与启发的社群的重要组成部分,在那里,每个人都能安全地探索和表达自我,这与Sephora的使命和愿景如出一辙。影片重点介绍了“Classes for Confidence”项目,该项目通过对美丽与经历的共同热情,将社群成员凝聚在一起。

“在Sephora,我们在使命的推动下,致力于开创一个充满灵感与包容的世界,让每个人都能展示自己的美。”Sephora全球首席营销官Deborah Yeh表示,“Lady Gaga的个人经历完美诠释了我们每天都在倡导的价值观,而她所分享的自己对Sephora核心理念的感悟,对我们而言是极具说服力的见证。。”

Sephora通过“Kindness in Community Fund”基金支持年轻人心理健康,庆祝骄傲月

自6月1日至6月30日,在Sephora门店每购买一件Haus Labs产品,非营利组织天生完美基金会便会收到1美元的善款(或等值当地货币)*,该组织由Lady Gaga与其母亲Cynthia Germanotta共同创立,关注年轻人的心理健康,并致力于赋能并激励他们构建一个更友善、更勇敢的世界。

“Haus Labs基于这样一个信念,即艺术与自我表达是赋权的工具。”Haus Labs by Lady Gaga首席营销官Angela Simpson表示,“ 此次活动旨在鼓励每个人展示真实的自我,拥抱其独特的个性。我们有幸能与Sephora合作,支持下一代变革者。”

善款将进入天生完美基金会的“Kindness in Community Fund”基金,这是一个由年轻人主导的面向基层组织全球资助计划,通过提供安全社群空间和能够满足年轻人需求的资源,来促进其心理健康与福祉,体现了Sephora和天生完美基金会对为年轻人构建一个更友善、更勇敢的世界所做出的深切承诺。

“年轻人的热情和领导力一直是天生完美基金会的驱动力,这是我女儿Lady Gaga和我从一开始就共同秉持的愿景。”天生完美基金会总裁兼联合创始人Cynthia Germanotta表示,“我们很荣幸能与Sephora和Haus Labs合作,让更多年轻人知道他们被关注、被重视、被支持。”

Sephora和天生完美基金会邀请公众提名对LGBTQIA+社群产生积极影响的组织,以获得资助。天生完美基金会官网上的提名通道将开放至6月30日,最终获资助机构将于2025年12月公布。

“我们自豪于能够利用品牌和社群的力量提升包容性意识,并支持‘Kindness in Community Fund’基金履行使命。我们希望借7,400万社群成员之力,扩大影响力。”Deborah Yeh表示。

凭借Sephora的全球影响力,善款将来自于Sephora经营的20个市场,包括保加利亚、加拿大、捷克共和国、丹麦、法国、德国、希腊、香港特别行政区、意大利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、塞尔维亚、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、英国和美国*。

*最高捐款额50万美元(仅限美国)。

勇敢空间

在骄傲月期间,Sephora将连续第二年在全球部分门店推出“勇敢空间”*,为LGBTQIA+社群成员及支持者提供一个安全的环境,让他们在此期间能够自由打造自己的骄傲造型,如有需要并提供卸妆服务。经过专业培训的Sephora美容顾问是该活动的核心,将引导并协助顾客自由创作骄傲造型。“勇敢空间”不仅限于骄傲月,而是致力于全年提供支持和鼓励,为LGBTQIA+社群提供一个舒适的环境,让他们能够自由地表达真实的自我。

*“勇敢空间”将陆续登陆Sephora全球各地的主要门店,覆盖21个市场中的74个城市,包括加拿大、美国、巴西、墨西哥、法国、捷克共和国、波兰、英国、德国、瑞典、丹麦、瑞士、希腊、意大利、西班牙、葡萄牙、澳大利亚、新西兰、香港特别行政区、泰国和新加坡。

关于Sephora

Sephora是全球领先的高端美妆零售品牌,在35个市场拥有56,000名充满热情的员工,通过全球最值得信赖且充满活力的美妆社区,将消费者与美妆品牌紧密连接。Sephora通过世界各地超过3,200家门店及标志性旗舰店构成的全渠道网络,以及电商和数字平台,为数亿美妆爱好者提供高度互动的社群服务,并在每个接触点上提供个性化、沉浸式无缝体验。凭借精选的近500个品牌以及自有品牌Sephora Collection,公司提供最独特且多元的高端美妆产品系列,涵盖香水、彩妆、护发、护肤等诸多领域,始终根据顾客需求不断重塑高端美妆世界。

Sephora于1969年在法国利摩日成立,并自1997年起成为LVMH Group的一员,公司始终立志颠覆高端美容零售行业。如今,Sephora继续突破传统,履行使命:拓展世界对美的认知,并激发每个人内心的非凡潜力。

关于天生完美基金会

天生完美基金会(Born This Way Foundation)由Lady Gaga及其母亲Cynthia Bissett Germanotta共同创立并领导,关注年轻人的心理健康和福祉,旨在赋能并激励他们构建一个更友善、更勇敢的世界。该基金会以友善与心理健康之间的科学关联为基础,与年轻人携手共创,通过研究、项目、资助及合作,吸引年轻人参与并为其提供可及的心理健康资源。理念的实现得益于故事分享平台“Channel Kindness”、心理健康培训课程“Be There Certificate”、由年轻人主导的资助计划“Kindness in Community Fund”等项目,每年触达全球数以千计的年轻人。了解更多信息,请访问:bornthisway.foundation。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。